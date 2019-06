Veluws wolvenstel heeft zeker drie, maar mogelijk zelfs vijf welpjes geworpen

Volgens de provincie gaat het mogelijk zelfs om vijf jonge wolven. Het is voor het eerst in twee eeuwen dat er in Nederland wolven zijn geboren in het wild. Het wolvenstel verscheen vorige maand samen op een foto, maar toen was nog niet duidelijk of er sprake was van jongen. Glenn Lelieveld van het samenwerkingsverband Wolven in Nederland schat dat de welpjes twee of drie maanden oud zijn.