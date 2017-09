Veilig op de peutergroep

Vorige week was het Sara’s laatste dag op de babygroep . Ze moest afscheid nemen van de kindjes die ze allemaal bij naam kent, en van haar drie leidsters. Sara is dol op ze, ondanks het feit dat ze soms best streng voor haar zijn. Zo hebben wij met ze afgesproken dat ze Sara laten rollen om zelf iets te pakken en pas te helpen als iets echt niet lukt. Ondanks Sara’s lichamelijke beperkingen kozen we niet voor een medisch kinderdagverblijf. Ze ziet al genoeg ziekenhuizen en artsen. Dat betekent wel extra werk voor de leidsters van dit ‘gewone’ dagverblijf. Ze doen het graag, zeggen ze ons. En volgens hen is Sara toe aan een volgende stap. ,,Ze zoekt meer uitdaging, ze snapt alle spelletjes van de grotere kinderen.’’ Voor Sara’s definitieve overstap naar de groep met grotere kinderen is ze een aantal dagen wezen ‘wennen’. Volgens pedagogisch coach Lizzy was het zaak ervoor te zorgen dat Sara veilig is tussen de oudere kinderen die wat wilder spelen. ,,De rolstoel kan haar helpen,’’ zegt Lizzy.

Hoewel het veilig is om Sara in een rolstoel te zetten en die haar meer vrijheid geeft, is het belangrijk dat ze er niet de hele dag inzit. Dan zou ze niet meer worden gestimuleerd om zich fysiek verder te ontwikkelen. We hebben juist gezien dat oefenen zoveel oplevert. Wie weet wat Sara nog allemaal leert! En dus willen we graag dat ze ook op de grond zit en ligt. Dat ze rolt en kruipt. Ook al houden we ons hart vast hoe dat moet, tussen al die grotere kindjes die wél kunnen lopen.



Ook Sara’s nieuwe leidster vindt het een beetje eng. ,,Net ging er een jongetje op haar been zitten en zij kan hem niet wegduwen. Als de groep groot is, kan ik haar niet altijd in de gaten houden,’’ zegt ze bezorgd.



Ik snap haar goed. Maar ik geloof dat kinderen van nature veel rekening met elkaar houden. Bij wijze van proef leggen we Sara midden in het lokaal. Sara is nooit bang, en zij begint vrolijk te spelen. De andere kinderen kijken nieuwsgierig naar dat nieuwe meisje.



En dan voltrekt zich niet minder dan een klein wonder. De drie oudere jongens die om haar heen waren gaan zitten, gaan alle drie liggen. Er verzamelen zich nog meer kinderen rond Sara. Ook zij gaan allemaal liggen. Samen hebben ze de grootste lol. En dát geeft het grootste vertrouwen.