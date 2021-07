Veevoederbedrijf ziet de Maas stijgen maar kan niet veel doen: ‘Dijk bouwen en kaarsje opsteken’

Veertig vrachtwagens vol zand en puin reden vrijdag naar Maashees om de kade achter diervoerbedrijf Havens te verstevigen. Of het nodig is, is nog niet duidelijk, maar directeur Joris Kaanen is bezorgd. ,,De damwand is 15 meter hoog. In 1995 kwam het water tot 14,68 meter. Vanochtend stond het op 14.52 meter. Het water stijgt met 6 of 7 centimeter per uur. Maar niemand weet hoe het precies zal gaan.’’