Veertig uur werkstraf voor man die controlelampje negeerde

Volgens de rechtbank vormde het handelen van de bestuurder een concreet gevaar en was er sprake van een overtreding. ,,De verdachte heeft dit nooit gewild en is nooit eerder veroordeeld voor een dergelijk feit", aldus de rechter, die dat meenam in de strafbepaling.

S. heeft volgens zijn advocaat gemengde gevoelens over de uitspraak. ,,De straf valt lager uit, maar de rechter maakt hem toch een verwijt, dat hij een risico heeft genomen en daardoor gevaar op de weg was", aldus Floris Knoef. ,,We denken na over hoger beroep. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor alle bestuurders in NL, maar de vraag is wat cliënt wil. Of hij nog eens een jaar met deze rechtszaak bezig kan en wil zijn.”

Ook het OM kan nog niet zeggen of zij in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. ,,We bestuderen de zaak.”

Raar rijgedrag

De uitspraak heeft mogelijk niet alleen voor hem gevolgen, maar voor alle automobilisten in Nederland. ,,Dat ooit een bestuurder een boete heeft gekregen voor raar rijgedrag door een zachte band, sluit ik niet uit”, zegt Marloes van Kessel, woordvoerder van het OM. ,,Maar in deze vorm is dit een unieke zaak.”

Het ‘uitzonderlijke’ ongeval gebeurt op zaterdag 27 juni 2017, als de Moordrechter op zijn werk statafels gaat halen voor een barbecue. Op de terugweg naar huis via rijksweg A20, ter hoogte van de afslag Nieuwerkerk aan den IJssel, begint het stuur van zijn auto te trillen. S. mindert vaart en komt tot stilstand komt op de linkerbaan.