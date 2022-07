Veertien boerenacties bij wegen afgelopen nacht

Er zijn geen nieuwe door boeren opgeworpen blokkades die het verkeer hinderen. Onder meer op de toerit bij Bathmen naar de A1 was het in de nacht van donderdag op vrijdag raak. De situatie daar is volgens de woordvoerder inmiddels weer normaal. Ook onder meer op de A7 bij Abbekerk, Marum en Wieringerwerf was een actie, evenals naast de Wijkertunnel op de A9.

Of de ‘troep’, zoals de woordvoerder het omschrijft, op de snelwegen op of bij op- en afritten werd aangetroffen, weet zij niet precies. Of alles inmiddels weer is opgeruimd, kan ze ook nog niet vertellen. Volgens de zegsvrouw kan verkeer er in ieder geval langs, of is de rommel net naast de weg achtergelaten.