Veerdienst naar Noorwegen vertrekt straks niet meer uit Groningen, wijkt uit naar Duitsland

Verzet tegen ontslag ‘kritische’ hoofddo­cent universi­teit Groningen groeit

Twaalf wetenschappers van het Centre for Gender Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben in een open brief steun betuigd aan de ontslagen Susanne Täuber. De universitair hoofddocent, expert op het gebied van sociale veiligheid, zou de RUG moeten verlaten omdat ze zich kritisch uitliet over de ongelijke behandeling van vrouwen op de universiteit.