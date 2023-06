Veelrijder duurder uit met kilometerheffing: kabinet wil zo’n 6 tot bijna 8 cent per kilometer innen

In de onderzochte acht (!) varianten is uitgegaan van tarieven per kilometer. In de berekeningen nu liggen de kosten gemiddeld tussen de 6,68 tot 8,16 cent per gereden kilometer. Hoe hoog dat tarief wordt, ligt aan de variant die het kabinet gaat kiezen. Er kan gekozen worden voor één tarief voor alle soorten auto's, maar het kan ook zo zijn dat gekozen wordt voor het zwaarder belasten van auto's die rijden op fossiele brandstoffen.

Zo is er ook een variant waarbij elektrische auto's bijna niets hoeven te betalen, namelijk 1,34 cent per kilometer, terwijl dieselwagens in die variant 18,35 cent betalen. Er is ook een variant waarbij gekeken wordt naar het gewicht van de auto.

Rekeningrijden is al jaren een heet hangijzer, waar vooral de VVD niet aan wilde. Toch werd in het coalitieakkoord afgesproken dat er naar ‘betalen naar gebruik’ gaat worden toegewerkt, liefst in 2030.

Het kabinet wordt ook min of meer gedwongen omdat er steeds meer elektrische auto’s op de weg komen, wat het kabinet ook wil met het oog op het klimaat. Keerzijde is dat de er minder autobelasting binnenkomt, net als geld via brandstofaccijnzen. Zo loopt het kabinet straks 14 miljard euro mis. Dat wordt straks behoorlijk goedgemaakt: de overheid zou zelfs tot 16,4 miljard euro binnen kunnen krijgen, dat is ruim 2 miljard meer dan nu het geval is dus.

Om te kijken hoe de nieuwe regeling eruit moet komen te zien, liet het kabinet onderzoek doen naar het kilometertarief, de effecten op de autobelastingen en het inkomen van burgers en of er gerommeld kan worden met de kilometerteller om betaling per kilometer te ontduiken.

(Dit bericht wordt aangevuld)

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: