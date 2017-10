Veelbesproken kunstenaar Rob Scholte voorlopig niet uit eigen museum gezet

De gemeente Den Helder had Scholte twee weken geleden voor de rechter gedaagd om hem definitief weg te krijgen uit het gebouw, zodat het in de openbare verkoop kan. De rechtbank stelt nu in het vonnis echter dat de 'anti-kraakregeling' die de gemeente met de kunstenaar sloot ook best gezien kunnen worden als huurovereenkomsten.



Die overeenkomsten kunnen wettelijk niet zomaar ongedaan worden gemaakt omdat er in dit specifieke geval een tegenprestatie in de vorm van exposities is afgesproken. In dat geval zou er bovendien een opzegtermijn van een jaar moeten gelden en die is niet in acht genomen.



Het vonnis is juridisch zeker geen definitief einde van het conflict. De rechter stelt namelijk ook dat verder onderzoek nog duidelijk moet maken of Scholte inderdaad huurbescherming geniet of niet. Dat onderzoek is niet aan de rechter in kort geding, maar zal in een bodemprocedure uitgemaakt moeten worden.



De advocaat van Scholte stelt in een eerste reactie 'tevreden te zijn', maar niet te willen spreken van een overwinning. ,,Het is nu voor iedereen belangrijk om te overleggen. Mijn cliënt wil het pand nog steeds kopen'', aldus Benno Friedberg.