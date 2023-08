Veel wateroverlast op koudste 6 augustus ooit, code geel opgeheven

Het grootste deel van zondag gold code geel voor grote delen van het land, onder meer door plaatselijk flinke regen- of onweersbuien. Ook in de avond waarschuwde het KNMI nog voor waterhozen op de waddeneilanden, met name rond Ameland. In het oosten kan het flink onweren en langs de kust konden zware windstoten voorkomen.

Waterhozen zijn kleine, trechtervormige slurfjes. Die ontstaan boven grote wateroppervlaktes door snel draaiende luchtbewegingen. ,,Deze kunnen hinder en mogelijk gevaarlijke situaties opleveren voor de kleine scheepvaart en watersporters’’, aldus het KNMI.

Zondagavond was er langs de noordwestkust kans op zware windstoten rond 75 km/uur. De windstoten kwamen uit het noordwesten en konden hinder opleveren voor het verkeer.

Weeronline meldt dat het de koudste 6 augustus was ooit gemeten. In De Bilt werd het maximaal 15,8 graden, een tiende kouder dan het oude record uit 1941. In Maastricht werd het zondag niet warmer dan 14,4 graden.

Wateroverlast

Een groot deel van het land heeft zondag last of last gehad van wateroverlast door plaatselijk flinke regenval. Op Goeree-Overflakkee is in het afgelopen etmaal meer dan 50 mm regen gevallen, waardoor wateroverlast is ontstaan. Het waterschap heeft noodpompen geplaatst om het water sneller af te kunnen voeren. In Hengelo werden straten afgesloten omdat tunnels onder water stonden.

Tunnelbakken in Hengelo konden de grote hoeveelheid regenwater niet aan, zoals hier aan de Enschedesestraat.

Overtollig water

In de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland rukten hulpdiensten uit voor een overstroming van een parkeergarage in Purmerend. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is vanaf zondagmiddag bezig om het waterpeil rondom de parkeergarage te verlagen. Volgens NH Nieuws kunnen veertig auto’s als verloren beschouwd worden.

Kletsnat op de camping. De brandweer in Amsterdam meldt op X, voorheen Twitter, dat er in de regio overtollig water is als gevolg van de regenbuien. De A27 van Breda in de richting van Gorinchem werd tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk gesloten als gevolg van water op de weg.

Op de Overijsselse Vecht is sprake van een verhoogde waterstand door de vele regen, meldt waterschap Vechtstromen. Om die reden is er voorlopig geen scheepvaart mogelijk tussen Ommen in Overijssel en de Duitse grens. Dat deel van de Overijsselse Vecht wordt namelijk alleen gebruikt door pleziervaarders, die onderweg zelf sluisjes moeten bedienen. Bij een verhoogde waterstand is dat te gevaarlijk vindt het schap. De stremming duurt tot nader order.

Het weer komende week

Het is nog even doorbijten voor wie er naar snakt, maar de zomer komt komende week terug. Maandag klaart het ietsjes op. Zeker in de ochtend schijnt de zon op veel plekken in het land. In de middag is de kans op een bui aanwezig, maar is het vaker droog en laat de zon zich langere perioden zien. Dinsdag wordt het wisselvalliger, met in de middag en avond regen. Ook woensdagochtend blijft het nat. Pas in de loop van woensdag wordt het droog en schijnt de zon steeds vaker en langer.

Vanaf de tweede helft van de week wordt het zomers warm in Nederland. In het zuiden gaan de temperaturen richting de 30 graden, in het midden van het land wordt het zomers warm met 25 graden. Het blijft droog en de zon zal flink schijnen. In het weekend blijven de temepraturen ook gemiddeld boven de 20 graden, maar valt er hier en daar wel een bui. Toch klaart het regelmatig op in het weekend, is de verwachting. Precies wanneer je vanaf donderdag de vallende sterren van de Perseïden kan zien.

Vallende sterren In de nacht van volgende week zaterdag op zondag zijn er 38 tot 50 vallende sterren per uur te zien. Ook de nacht daarna zijn er ongeveer hetzelfde aantal vallende sterren te spotten. Als de condities perfect zijn, zijn er bijna 90 vallende sterren per uur te zien. Omdat het maximum dit jaar op zondagmiddag ligt, wanneer het licht is, zijn het er iets minder. Toch valt de sterrenregen dit jaar gunstig omdat de maan amper verlicht is en pas rond 02.30 uur opkomt. Vorig jaar was de sterrenregen nog vrij slecht zichtbaar, onder meer omdat het tijdens de pieknacht een volle maan was. Door dat licht waren alleen de helderste vallende sterren goed te zien. Het beste kijkmoment is op zondag 13 augustus om 04.00 uur, dan verwacht Weeronline dat er zo’n 44 vallende sterren per uur te zien zijn. ,,Kijk dan schuin omhoog naar het oosten tot noordoosten, dan maak je de beste kans om een vallende ster te zien. Je ziet dan een snel, helder en nalichtend spoor.”

