Veel vaker brand bij gezinnen: batterij in smartphone en hoverboard boosdoener

Het Verbond van Verzekeraars onderzocht voor het eerst in welke leeftijdscategorie het vaakst brandschade wordt geclaimd. Verzekerden tussen de 38 en 56 jaar, die veelal een gezin hebben, blijken twee keer zo vaak een vergoeding te vragen. Vandaag worden de cijfers naar buiten gebracht. In totaal werd in 2017 bijna 100.000 keer aanspraak gemaakt op de inboedel- en opstalverzekering vanwege brand. Een van de oorzaken van het relatieve hoge aantal branden bij gezinnen ligt bij de aanwezigheid van elektrische apparatuur, zoals smartphones, tablets, maar ook speelgoed zoals hoverboards. Die zijn vaak uitgerust met sterke batterijen, die na te lang opladen of opladen met niet-originele laders oververhit raken en uiteindelijk vlam kunnen vatten.

,,Een elektrische step staat soms ongemerkt een week lang op te laden in een garage’’, zegt Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars. En dan is er nog dat andere apparaat dat bij gezinnen overuren draait: de droger. Stof in dat apparaat is berucht om het veroorzaken van brand. Toch is het niet alleen nieuwerwetse apparatuur de oorzaak van claims. Verzekeraars zien opvallend genoeg ook het ouderwetse spelen met vuur nog altijd terugkomen onder hun klanten. Van Elferen: ,,Vuur blijft voor kinderen machtig interessant, een aansteker op tafel kan verleidelijk zijn.’’

Afgebrand huis is uitzondering

Overigens is over 2017 het totaal aantal claims 7 procent lager dan het jaar daarvoor. Het Verbond van Verzekeraars wijt de daling aan het uitblijven van stormen met onweer in het afgelopen jaar. Het is voor het eerst in vijf jaar dat het aantal claims het aantal van 100.000 niet overstijgt.



Overigens betreffen de claims in veel gevallen een beperkte schade. Afgebrande huizen zijn een uitzondering, in niet alle gevallen hoeft de brandweer eraan te pas te komen, omdat bewoners het vuur in hun woning zelf kunnen doven. Desalniettemin ziet de brandweer in de cijfers reden gezinnen te blijven wijzen op de gevaren van brand in huis. Vlammen kunnen zeker in de woning gevaarlijk snel om zich heen slaan.