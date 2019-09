Veel strafpleiters weigeren twee weken lang rechtsbijstand: ‘Voor twintig uur werk acht uur betaald’

Een groep strafrechtadvocaten weigert in de eerste twee weken van het nieuwe jaar bijstand te geven aan mensen die aangehouden zijn. Ze ageren daarmee tegen de afbraak van de gefinancierde rechtsbijstand. De advocaten vrezen dat mensen met een krappe beurs in de toekomst geen toegang meer hebben tot een advocaat. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten steunen de actie.

Bekende advocaten als Jan-Heijn Kuijpers, Jan Vlug, Richard Korver, Jeroen Soeteman, Sander Janssen en Peter Plasman hebben al aangegeven mee te doen met het initiatief van Robert Malewicz. Steeds meer advocaten sluiten zich aan.



Advocaten dienen voor de zogenoemde piketdiensten (beschikbaarheid voor rechtsbijstand aan verdachten, vreemdelingen en verwarde mensen) aan te geven op welke data ze niet beschikbaar zijn. Uit protest tegen de in hun ogen te magere gefinancierde rechtsbijstand geeft een steeds groter aantal advocaten nu aan om de eerste twee weken van januari geen piketdiensten te draaien.

Quote In allerlei analyses is al gezegd dat er geld bij moet, maar er komt niets Robert Malewicz

Spontaan

Initiatiefnemer Robert Malewicz legt uit: ,,Het was een spontane actie. Ik ben wat dat betreft helemaal klaar met de politiek. In allerlei analyses is al gezegd dat er geld bij moet, daar zijn eindeloze gesprekken over geweest met de politiek, maar er komt niets. Als je de huidige vergoedingen voor de werkzaamheden die je moet verrichten nu afzet tegen de kosten, dat kan eigenlijk niet. Verhoren duren eindeloos, daar krijg je één punt voor (rond de 100 euro, red.) Je krijgt geen extra uren meer voor zaken die complex zijn. Soms krijg je voor twintig uur werk maar acht uur uitbetaald. Afgezet tegen onze kantoor- en opleidingskosten kun je daar eigenlijk geen kantoor van draaien.’’

Volgens Malewicz moet er nu iets gebeuren. ,,Ik zag een mail waarin ons werd gevraagd naar verhinderdata voor de piketdienst. Toen kwam ineens in mij op: als we allemaal verhinderd zijn, dan zie je wat er kan gebeuren als de nood steeds erger wordt. Het is wat mij betreft nu beter om een noodsignaal af te geven. Doe er structureel geld bij en zorg dat het op peil blijft.’’

Symbolisch

Malewicz realiseert zich dat de actie deels symbolisch is. ,,Er zijn duizenden piketadvocaten in Nederland en een ieder moet zijn of haar eigen afweging maken. Het is een signaal, maar mensen beginnen zich aan te sluiten. We willen nu alle mensen die op de piketlijst staan proberen te bereiken.’’

Volgens de strijdlustige raadsman moet er wel verstandig om worden gegaan met de staking. ,,We moeten er wel over nadenken of dit ook moet gelden voor minderjarigen en kwetsbare mensen. We staan die mensen niet voor niets bij en ik wil niet dat de meest kwetsbare mensen hier slachtoffer van worden. We moeten dit zorgvuldig doen.’’