Veel slachtvarkens en bloeddonoren besmet met hepatitis E: ‘Virus uit de stal komt zo op ons bord’

Met video Verontwaar­di­ging bij moslims over ‘genotshu­we­lij­ken’ voor seks: ‘Dit mag niet, huwelijk is serieuze zaak’

Kort trouwen alleen voor seks: volgens een Zweeds onderzoeksprogramma zijn sjiitische moskeeën in dat land bereid dit te doen en gebeurt het ook in Den Haag. Binnen de islamitische gemeenschap in de Hofstad wordt er met grote verbazing gereageerd. ,,Een huwelijk is een serieuze zaak.”

10:39