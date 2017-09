Veel regen verwacht: Woudagemaal preventief onder stoom

Wetterskip Fryslân zet vandaag preventief het historische Woudagemaal in Lemmer in werking. Dit vanwege de vele regen van de afgelopen dagen in Friesland en de verwachte neerslaghoeveelheden komende week, zo meldt het waterschap op zijn website.

Het ir. D.F. Woudagemaal is het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld. De voorbereidingen voor de inwerkingstelling zijn vanochtend gestart. De stoomketels worden opgestookt totdat er voldoende druk is opgebouwd. Dit zal naar verwachting tussen 14.00 en 15.30 uur zijn. Het gemaal is dan gedurende korte tijd in een grote stoomwolk (afblazen van de ketels) gehuld, totdat het gemaal daadwerkelijk draait.

Friese boezem

Het Woudagemaal, dat sinds 1998 op de Unesco-Werelderfgoedlijst staat, moet vanaf vandaag water gaan afvoeren uit de Friese boezem, het stelsel van meren en kanalen in Fryslân. Hiermee wil het waterschap de waterstand tijdelijk verlagen om later deze week meer neerslag te kunnen opvangen. In de loop van deze week is er kans op veel neerslag en zijn de spuimogelijkheden slecht, zo luidt het op de website.

De afgelopen dagen viel er veel regen in Friesland. Plaatselijk 90 mm. De poldergemalen draaien op volle toeren om het water af te voeren vanuit de polders naar de Friese boezem. De waterstand in de Friese boezem, die al preventief was verlaagd, loopt daardoor weer op. Ook de bodem is behoorlijk verzadigd en kan weinig regen meer opnemen. In combinatie met de verwachte slechte spuimogelijkheden vindt Wetterskip Fryslân inzet van het Woudagemaal noodzakelijk.

Spuien en pompen

Wetterskip Fryslân reguleert de waterstand in de Friese boezem door bij veel neerslag water via spuisluizen te spuien naar het IJsselmeer en (via het Lauwersmeer) naar de Waddenzee. Daarnaast pompt het waterschap water met het elektrische Hooglandgemaal (Stavoren) naar het IJsselmeer en met enkele kleinere gemalen (Zwarte Haan en Roptazijl) naar de Waddenzee.