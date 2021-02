Véél minder treinreizigers, maar agressie en geweld tegen NS-medewerkers daalt nauwelijks

Agressie in ov stijgt sinds mondkapje: Leefbaar Rotterdam wil hardere aanpak raddraai­ers

11 juli Sinds het mondkapje is de agressie in het Rotterdamse openbaar vervoer flink toegenomen. RET-personeel is het spugen, schelden en bedreigen zat en is de incidenten zelf gaan bijhouden. Resultaat: meer dan veertig heftige voorvallen in één maand. Dat vraagt om een harde aanpak, stelt Leefbaar Rotterdam.