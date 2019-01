Acht misbrui­kers van 13-jarig meisje voor de rechter

4:44 Acht mannen moeten donderdag en vrijdag voor de rechtbank in Groningen terechtstaan op verdenking van seksueel misbruik van een meisje dat 13 jaar was toen het begon. Dat zou zijn gebeurd in 2015, 2016 en 2017 in onder meer Winschoten en Beerta. De sekscontacten werden georganiseerd door haar oom Michel M. uit Winschoten, die hiervoor in juni werd veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs.