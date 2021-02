Veel minder bellers naar de politie hangen gefrustreerd op

Pastoor over onwerke­lijk jaar: ‘Met een mondkapje op stervende mensen zalven’

8:47 Hans Hermens (55) uit Twello is pastoor van twee parochies: de Franciscus en Claraparochie in Twello en omgeving en de Emmaüsparochie in Apeldoorn en omgeving. Hij blikt terug op 1 jaar corona. ‘Je kunt zeggen dat deze coronatijd de rust biedt om meer in jezelf te kijken en verdieping te vinden, maar ik vind het allesbehalve rustig. Ik ben continu aan het organiseren.’