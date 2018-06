Veel getuigen van aanrijding bij camping Pinkpop: 'Enorm schrikken'

Daaronder waren ook veel mensen die het trieste nieuws pas vanochtend hoorden. Albert Haalboom (51) uit Veenendaal was meteen klaarwakker toen hij over het ongeluk hoorde. Samen met vrienden staat hij op een camping, ruim vijf kilometer bij het ongeluk vandaan. ,,Bij het toiletgebouw vroeg iemand: heb je het gehoord?", vertelt hij met schorre stem na een weekend lang Pinkpop.



Samen met zijn vrienden filosofeert hij voor de tent wat er gebeurd kan zijn. Een ongeluk of een aanslag? ,,Gelukkig is het niet zaterdag gebeurd bijvoorbeeld. Dan zouden er veel meer doden gevallen zijn." Het spookte eerder in het weekend ook even door hun hoofd: de mogelijkheid van een aanslag. De organisatie had veel veiligheidsmaatregelen genomen. Maar een aanslag uren na het laatste optreden? Dat klinkt hen niet logisch in de oren.



Intussen stromen de appjes binnen van bekenden die willen weten hoe het met ze gaat. Net als bij andere campinggasten. ,,Mijn vrouw appte me net," vertelt een 46-jarige man uit Helmond met kleine oogjes van het slaapgebrek. ,,Ze was blij dat ik haar vannacht al een berichtje had gestuurd dat ik terug was op de camping."



Met de fiets verliet hij na afsluiter Bruno Mars het festivalterrein. Een eng idee? ,,Nee, dit kan altijd gebeuren. Als je daar over na moet denken kan je niks meer. Maar het is wel een drama natuurlijk."