Veel ‘bekende verschijningen’ onder coronabetogers Rotterdam

Prorail verbijs­terd: Trein botst met ‘mogelijk op spoor gezette’ scooter in Groningen

Op een spoorwegovergang tussen Groningen en Groningen-Noord is een trein in botsing gekomen met een scooter, die vermoedelijk opzettelijk op het spoor is gezet. Spoorbeheerder ProRail overweegt aangifte te doen bij de politie, aldus een woordvoerder. ,,Dit brengt enorme risico's met zich mee. We zijn verbijsterd dat iemand dit doet.’’

20 november