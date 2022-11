Veel animo bij universiteiten om komst buitenlandse studenten af te remmen

De universiteiten zijn bereid de capaciteit te beperken van tientallen opleidingen die enorm populair zijn bij internationale studenten. Zodra dat via wetgeving is geregeld, willen ze straks op deze manier de instroom vanuit het buitenland aan banden leggen.

In het verleden wierven universiteiten nog actief studenten in het buitenland, maar de laatste jaren klagen ze vooral dat de grote toestroom die daarop volgde de toegankelijkheid vermindert voor Nederlandse studenten van opleidingen met een beperkt aantal plaatsen. Ook is er simpelweg geen plek op de woningmarkt om grote aantallen internationale studenten huisvesting te kunnen bieden.

De universiteiten zijn nu in afwachting van wetgeving om strenger te mogen selecteren aan de poort. Die wordt volgend jaar verwacht, tot hun blijdschap. Zo is er animo bij 24 opleidingen van zeven universiteiten voor een capaciteitsplafond voor studenten van buiten Europa of voor anderstalige varianten op een studie. Dan is bijvoorbeeld een student uit India straks niet meer altijd welkom bij de bachelor lucht- en ruimtevaarttechniek (Delft), werktuigbouwkunde (Twente) of de master artificial intelligence (Amsterdam).

Bij de anderstalige opleidingen, bijvoorbeeld Engelstalig, wordt voorgesteld de capaciteit onder meer te beperken bij de studies psychologie (Amsterdam, Leiden, Maastricht), bestuurskunde (Rotterdam) en politicologie (Amsterdam en Leiden). Deze stap zal straks Europese studenten ontmoedigen die nu vaak voor zo’n variant kiezen omdat ze kunnen profiteren van het lage collegegeldtarief (2200 euro) en volgens de regels van Brussel vrij zijn om overal te studeren.

Leeuwendeel uit Europa

De universiteiten tellen dit studiejaar ongeveer 85.500 internationale studenten, het leeuwendeel (72 procent) komt uit Europa. In totaal zijn dat er 6000 meer dan het vorige collegejaar, dat betekent een ‘bescheiden’ groei van 7,2 procent. De laatste jaren lag de groei van internationale studenten steeds tussen de 12 en 15 procent.

De universiteiten kenden dit jaar over het algemeen evenveel inschrijvingen als in 2021: ruim 340.000. Een lichte groei van de inschrijvingen voor bacheloropleidingen werd tenietgedaan door een bescheiden daling van het aantal inschrijvingen bij masterstudies. Toch blijft de verwachting intact dat het aantal universitaire studenten richting 2030 duidelijk zal toenemen, misschien wel tot meer dan 400.000.

Vandaag zal ook blijken dat het aantal nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs dit studiejaar op jaarbasis met 5,5 procent is afgenomen. De verminderde instroom doet zich voor in alle sectoren.