Vee omgekomen bij boerderijbrand Friesland

Onduide­lijk­heid over invloed magneti­sche straling op S­tint-ongeval

18 januari Het is niet duidelijk of (elektro)magnetische straling in de omgeving van de spoorwegovergang invloed had op het ongeval met de Stint in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Dat schrijf minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.