Vechtersbaas zorgt met klap voor piep in hoofd van jongen tijdens uitgaan: ‘Niet waar, ik lag in bed!’

Piepjonge bezorgers en onbetaalde drank-accijnzen: horeca onder de loep bij grote controle

En dan staan er ineens controleurs aan de toonbank, die dingen aanstippen die niet door de beugel kunnen. Deze site liep mee bij een grote horecacontrole in Gouda. ,,Het zijn vaak deze jonge jongens die op school verzuimen of in slaap vallen tijdens de les.”