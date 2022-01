Vayenna (4) werd doodziek na coronabesmetting: ‘Mama, jij was toen aan het huilen he?’

Ziekenhuis­baas: ‘Velen zijn op grens beland van wat ze nog kunnen en willen accepteren aan maatrege­len’

Uit de hand lopende demonstraties, verhitte debatten en wilde complottheorieën. Er moet een vorm van leiderschap terugkeren in de maatschappij, vindt de baas van het ziekenhuis in Dordrecht. ,,Een kritische blik en inspraak juich ik toe, maar we lijken nu in een ander uiterste beland. Dat werkt verlammend en het kan niet zo doorgaan.”

7 januari