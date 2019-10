Vattenfall: Voorlopig geen nieuwe biomassacentrales in Nederland

Energiebedrijf Vattenfall zal in Nederland na de omstreden biomassacentrale in Diemen geen nieuwe plannen voor soortgelijke centrales ontwikkelen. Dat zegt directeur Magnus Hall tegen Trouw . Die krant meldt dat het hevige debat dat op dit moment woedt over biomassa een van de redenen is voor het besluit van Vattenfall.

,,Voor de duidelijkheid: we hadden sowieso geen concrete plannen na Diemen”, nuanceert een woordvoerder van Vattenfall tegenover deze site de berichtgeving. ,,Dus officieel verandert er niets.”



Er is de laatste tijd veel te doen over biomassa. Een groep klimaatwetenschappers stelde onlangs dat de methode – hout verbranden om energie op te wekken – slecht voor het klimaat is in plaats van CO2-neutraal, zoals het kabinet, het bedrijfsleven en een groep andere wetenschappers betogen.



Gisteren kwam via deze site bovendien een in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld rapport naar buiten, waaruit bleek dat biomassacentrales meer schadelijke stoffen uitstoten dan centrales op aardgas en zelfs steenkool.

Verbaasd

Die discussie zorgt er dus voor dat Vattenfall het na de centrale in Diemen wel even genoeg vindt met biomassa in Nederland. Tegen Trouw zegt directeur Hall, een Zweed, zich te verbazen over het biomassadebat in Nederland. ,,Wij hebben die discussie niet, over vervuiling en fijnstof. In Zweden zien we biomassa als circulaire oplossing.”

Volledig scherm Bestaande en geplande biomassacentrales in Nederland. © AD

In Diemen wil Vattenfall een nieuwe biomassacentrale bouwen. Een goed idee, blijft de Vattenfall-baas volhouden. ,,Biomassa uit duurzame bossen kan een energievorm worden naast windmolens en zonnepanelen. Hout kun je opslaan en een biomassacentrale aanzetten als er weinig zon of wind is. Dat wil niet zeggen dat het een enorme energievorm moet worden.”

Kolencentrales

Juist om die laatste reden is Hall kritischer op kolencentrales die (geheel of deels) dankzij subsidies van vele honderden miljoenen euro's worden omgebouwd tot biomassacentrales, zoals die van Uniper op de Maasvlakte en van RWE in de Eemshaven en Geertruidenberg. ,,Ik vraag me af of dat efficiënt en verstandig is.”