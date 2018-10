Varkenspest rukt op: Nationaal park De Hoge Veluwe dicht voor zwijnen

Met het sluiten van de poortjes kunnen eventueel besmette zwijnen van buitenaf niet meer binnenkomen en gezonde dieren in het park aansteken. ,,En omgekeerd geldt dat natuurlijk ook’’, zegt Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering van het park. ,,Onze dieren zouden een groot gebied daarbuiten kunnen besmetten.’’

Hij hoopt dat de afsluiting voor korte duur is, maar is daar niet zeker van. ,,We moeten wachten tot de uitbraak van varkenspest onder controle is. Of dat morgen, 1 december of in 2024 is, daar durf ik niets over te zeggen.’’

(Artikel gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Een afzetting in België vanwege de varkenspest. © Belga

Lage zwijnenstand

Leidekker hoopt dat ook andere terreineigenaren hun verantwoordelijkheid nemen. ,,Wij hebben een voorjaarsstand van ongeveer vijftig zwijnen in het park. Dat is dus voor de jaarlijkse geboortegolf. Op de hele Veluwe lopen er duizenden. Andere grondbezitters zouden wat ons betreft ook hun gebieden kunnen afsluiten. Daarnaast mag er wat mij betreft ook wel wat worden gedaan aan het grote aantal wilde zwijnen op de Veluwe. Een lage stand maakt de omstandigheden voor verspreiding van de varkenspest veel ongunstiger. Dat is wetenschappelijk bewezen.’’

Tamme varkens

Leidekker meent dat het park met deze maatregelen doet wat het kan. Maar zekerheid biedt het niet. ,,Een andere manier waarop het virus zich kan verplaatsen is bijvoorbeeld via besmette materialen, door de mens verplaatst. Dat laatste is vrijwel onmogelijk te voorkomen.’’