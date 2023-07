Varkensboer durft geen rondleiding meer te geven op zijn bedrijf vanwege dierenactivisten

Shula door Stad en LandIn de AD Play-docuserie Shula door Stad en land onderzoekt programmamaker Shula Tas de ‘culturele kloof’. Ze reist door het land om te proberen te begrijpen hoe het kan dat zij, vanuit haar Amsterdamse Randstedelijke bubbel zo anders naar maatschappelijke kwesties kijkt, dan haar medelanders. Kunnen we elkaar iets beter begrijpen? Of blijven we hopeloos verdeeld? In de tweede aflevering ontmoet ze varkenshouder Willem Berkers uit de regio Zuidoost-Brabant. In dit artikel reflecteert ze op deze ontmoeting.

‘In de provincie Brabant wonen twee keer meer varkens dan mensen.’ Noem me naïef, maar ik schrok behoorlijk toen ik die cijfers voor het eerst tegenkwam tijdens de research voor de serie Shula door stad en land. Ik wist toen al dat Nederland de grootste vleesexporteur van de Europese Unie is, en ik wist ook al dat er per jaar zo’n 16 miljoen varkens worden geslacht. Maar iets met de vergelijking met het aantal mensen, die enorme schaal in combinatie met de onzichtbaarheid van die dieren: opeens kwam het anders binnen.

Dat ik deze reactie heb, heeft niet in de laatste plaats te maken met in wat voor omgeving ik ben opgegroeid, welke vrienden ik heb, welke gesprekken wij onderling voeren en voor welke voetbalclub ik - bij wijze van spreken – juich.

Ik wil namelijk niet de indruk wekken dat ik weleens in een voetbalkantine kom, maar áls ik er zou komen, en die varkens zouden ter sprake komen, dan zouden die gesprekken in Amsterdam-Oost eerder gaan over hoe intelligent varkens zijn, over hoeveel negatieve impact de veehouderij heeft op milieu en klimaat, en toch ook, over hoe dieronwaardig hun bestaan is in die omstandigheden. Zoveel dieren, verstopt in megastallen, zonder ooit in de buitenlucht te komen. Vreselijk.

Maar wat voor de één een bron van schaamte is, is voor de ander iets om trots op te zijn.

Op de voetbalclub van varkenshouder Willem Berkers gaat het eigenlijk niet over die varkens. Hij is de enige varkenshouder van zijn team, maar in Zuidoost-Brabant is het varkenshouden geen noemenswaardig onderwerp van gesprek. Vierhonderd zeugen en vierduizend vleesvarkens is gemiddeld voor een familiebedrijf: niet groot, niet klein. Heel normaal. Als er al over wordt gesproken, is het trots die overheerst. Trots over de hoeveelheid varkens, over hoe goed ze met de dieren omgaan en over de efficiëntie en circulariteit van het proces. Trots over het afleveren van een goed product. Helemaal van het begin tot het einde van de keten: van geboorte tot de dood.

In deze aflevering van Shula door stad en land hebben we geprobeerd om die twee werelden bij elkaar te brengen. Wat gebeurt er als twee mensen met elkaar in gesprek gaan die in zo’n andere bubbel leven? Zou het mogelijk zijn om ondanks die verschillen toch respectvol met elkaar om te gaan?

Kijk deze aflevering, en je maakt het mee.

Volledig scherm Programmamaker Shula Tas en varkenshouder Willem Berkers. © AD Play