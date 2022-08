Vanuit een darkstore een paar zakken borrelnootjes en wat biertjes laten aanrukken? Doe even normaal

Met kromme tenen keek ik deze zomer naar de documentaire Bezorgd. Aan het woord kwamen flits- en pakketbezorgers. Dat het niet helemaal goed gaat met deze mensen, had ik wel eens eerder gehoord. Maar dat het zó erg is... Wat een misstanden! Een veel te laag loon, betaald worden per pakket, niet of te laat uitbetaald krijgen, onveilig werken in het altijd drukke verkeer, continue onzekerheid over het aantal uren dat je kunt werken, hoge werkdruk, rijden in busjes met schade, omdat de reparatiekosten te hoog zijn, veel te zware tassen, rijden op ondeugdelijke fietsen.