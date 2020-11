Vanuit de stad waar Baudet opkwam en scoorde wil Forum voor Democratie nu een nieuwe start maken

Het partijbestuur en de fractievoorzitters van provinciale fracties van Forum voor Democratie kwamen maandag samen om de problemen in de partij te bespreken. In eerste instantie zou het alleen gaan om de ontstane commotie rond berichten van jongeren van de partij, vertelt Arjan de Kok, fractievoorzitter van de partij in Gelderland.



Vlak voordat hij naar Tiel afreisde kwam opeens het filmpje online, waarbij Thierry Baudet aangaf te stoppen als lijsttrekker. ,,Ik trek al 4 jaar met Thierry op”, zegt De Kok. ,,En dus was ik in mijn eerste reactie bedroefd dat iemand zo kanonhard heeft gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, nu opeens een stap terug zet.” Of hij uiteindelijk blij is met de beslissing, daar kan Kok maar lastig een antwoord op geven. ,,Maar het is zeker een moedige stap.”