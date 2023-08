Vannacht spelen de Leeuwinnen: zij staan op om de wedstrijd te zien

Hoe zat het ook alweer? Een aantal feiten over het professionele vrouwenvoetbal op een rij:

- In 1991 was er voor het eerst een WK vrouwenvoetbal. Dat toernooi was in China. Amerika werd wereldkampioen.

- In het seizoen 2007 -2008 was er voor het eerst sprake van professioneel vrouwenvoetbal in Nederland.

- Het eerste WK waarvoor Nederland zich kwalificeerde was in 2015 in Canada.

- Het EK in 2017 werd door Nederland georganiseerd. Nederland pakte de titel na een 2-0 winst op Denemarken.

- In 2019 haalde Nederland de finale van het WK in Frankrijk, Oranje verloor die wedstrijd met 2-0 van Amerika.

- Op 1 juli 2022 heeft de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) de wedstrijdpremie voor het vrouwenvoetbal gelijkgetrokken met het mannenvoetbal.