Vandaag wéér warmterecord gebroken, en nog is het niet op

Acht jaar geëist tegen veelple­gers die 'grapten' over liquidatie drugsbaron

13:08 Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in Amsterdam vandaag acht jaar cel geëist tegen twee twintigers die een beruchte drugscrimineel uit Almere zouden hebben willen liquideren. Volgens het duo volgden ze Hensley Juliette (55) weliswaar en spraken ze over de telefoon openlijk over liquidaties maar was dat louter 'grootspraak'.