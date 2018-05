Vanavond start de ramadan, maar wat vieren de moslims nu precies?

Vanavond start voor veel moslims de ramadan. Die jaarlijkse vastentijd is voor veel gelovigen de periode waarin ze niet eten, drinken, roken of seks hebben na zonsopgang en voor zonsondergang. Volgens de Islam is meedoen aan de ramadan verplicht voor iedere gezonde gelovige. Het is een van de vijf pijlers van het geloof. Lees hier zeven dingen die je nog niet wist over de ramadan.

Datum

De ramadan is een heilige periode voor moslims, omdat het de maand is waarin de eerste soera/vers van de Koran werd geopenbaard aan de profeet Mohammed, via de engel Gabriel.



Dit jaar loopt de ramadan van dinsdagavond 15 mei tot donderdag 14 juni. De maand 'ramadan', de negende maand van de islamitische kalender, schuift elk jaar elf tot twaalf dagen naar voren op. Dat komt doordat de kalender twaalf maanden van 29 of 30 dagen telt, en de Koran het invoeren van schrikkeldagen- of maanden expliciet verbiedt. De kalender loopt dus elk jaar elf à twaalf dagen achter op ons zonnejaar. Hierdoor begint de vastenperiode elk jaar wat vroeger dan het jaar ervoor.

Verplichting?

Moslims met een gezonde conditie moeten verplicht deelnemen aan de ramadan. Zij vasten tussen de 'fajr' (de dageraad) en de 'maghrib' (einde van het vasten). Naast niet eten en niet drinken, mogen moslims bij zonlicht ook niet roken en moeten ze seksuele betrekkingen vermijden.



Sommige mensen zijn niet verplicht om deel te nemen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zwangere vrouwen, mensen die ziek worden, of op reis zijn. Mensen die lijden aan suikerziekte of chronisch ziek zijn, hoeven niet te vasten maar moeten wel een aan liefdadigheid doen op elke dag dat ze niet vasten. Ook vrouwen die ongesteld zijn mogen volgens de Islam niet meedoen met de ramadan, omdat zij dan niet mogen bidden. De gemiste dagen moeten op een later tijdstip wel ingehaald worden. Wie tijdens de ramadan niet wil of kan vasten, mag ook in de tiende maand na het Suikerfeest zes dagen lang vrijwillig vasten.

Reden om te vasten

Ramadan is niet alleen een maand waarin moslims kunnen voelen hoe het is om honger en dorst te hebben, het is ook een maand waarin ze tegen hun zwakheden vechten, aan zelfdiscipline werken en toenadering zoeken tot God. Ook goede daden staan centraal tijdens de vastenmaand.

Na zonsondergang

De 'Iftar' is de eerste maaltijd die door moslims wordt genuttigd direct na zonsondergang. De maaltijd start met het eten van een dadel, om de periode van vasten te onderbreken. Het is niet zo dat moslims zich daarna massaal op eten storten. De vastenperiode betekent ook dat je na zonsondergang verondersteld wordt een lichte maaltijd te nuttigen. Bescheiden en gezond eten, en je daar bewust van zijn, staan centraal.

Extra bidden

Moslims moeten volgens hun geloof vijf keer per dag bidden, maar tijdens de vastenmaand wordt er nog een extra gebed ingepland, het vrijwillig 'Tarawih'-gebed. Moslims kunnen dan tot een uur lang bidden, wat vergelijkbaar zou zijn met een flinke work-out.

Suikerfeest

Het einde van de ramadan betekent ook het begin van het Suikerfeest. Het feest duurt officieel drie dagen en wordt gekenmerkt door veel momenten van gebed en het eten van traditionele gesuikerde koekjes en taartjes. Dit jaar start het Suikerfeest op 14 juni.

