Vanavond - met een beetje geluk - kans op poollicht in Noord-Nederland

kleurrijk verschijnselMet een beetje geluk is het noorderlicht vanavond in het noorden van Nederland zichtbaar. Dit kleurrijke verschijnsel is normaal gesproken alleen rond de poolcirkel te zien, maar een krachtige zonnevlam die onderweg is naar de aarde, kan nu ook in een deel van ons land te zien zijn, zegt Weerplaza.

Een krachtige zonnevlam zal de komende nacht de aarde bereiken. Daarmee neemt de kans op poollicht toe, ook boven Nederland.

Het noorderlicht of poollicht, ook wel Aurora Borealis genoemd, is een geomagnetisch lichtverschijnsel. Het ontstaat wanneer grote hoeveelheden elektrisch geladen deeltjes van de zon onze atmosfeer bereiken en daar tegen een hoge snelheid botsen met zuurstof- en stikstofdeeltjes.

Het kleurrijke natuurverschijnsel doet zich normaal gesproken alleen in de buurt van de poolcirkels voor, omdat zich daar een magnetisch veld rond de aarde bevindt.

Groen of paars

Als je je dichtbij het noorderlicht bevindt, dan kleurt het meestal prachtig groen of paars. Zodra je er verder vandaan staat - dat kan soms honderden kilometers zijn - dan heeft het noorderlicht vaak een vagere rode of geelachtige kleur.

Begin 2015 was het poollicht op verschillende plekken in Nederland te zien.

,,Heel af en toe kan het noorderlicht ook ver buiten de noord- of zuidpool gezien worden en dat lijkt de komende 24 uur te kunnen gebeuren", aldus Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,Zelfs in Nederland zouden we met wat geluk een glimp ervan kunnen ‘vangen’!”

Zonnestormen

Omdat Nederland rond de 52e breedtegraad ligt, kan poollicht hier alleen worden waargenomen tijdens actieve zonnestormen, veroorzaakt door een zonnevlam. Kleine elektrisch geladen (stof)deeltjes afkomstig van de zon bereiken dan de atmosfeer van onze aarde en zullen verbranden, wat wij als gekleurde ‘sluiers’ waarnemen vanaf de grond.

Het poollicht dat wij in Nederland kunnen zien, is wel totaal anders dan bijvoorbeeld boven Noord-Europa of in Canada. Daar is komende nacht waarschijnlijk een heuse lichtshow te zien.

Vanavond en vannacht wordt de impact van een zonnevlam, die zich afgelopen donderdag voordeed, verwacht. Het is alleen niet bekend hoe laat het poollicht precies te zien zal zijn. Het meest gunstige tijdstip voor Nederland is de tweede helft van de avond, zo tussen 20.00 en 00.00 uur. ,,In die uren is het magnetisch veld van de aarde gunstig gelegen en kan het poollicht potentieel vrij zuidelijk komen boven Europa”, legt Van Bernebeek uit.

Samenvallen

,,Toch is de kans dat we überhaupt poollicht waarnemen in Nederland niet zo heel groot. Veel elementen moeten precies samenvallen voor het optreden van poollicht en zelfs dan is het vaak ‘fotografisch poollicht’, wat betekent dat je het alleen met een lange sluitertijd met de camera goed kunt waarnemen.”

Nog geen twee weken geleden was dit verschijnsel ook te zien op de Waddeneilanden. Toen ging het wel om een veel minder krachtige zonnevlam dan dit weekend.

Tekst gaat verder onder de Tweet.

Opklaren

Om het poollicht goed te kunnen waarnemen moet de lucht wel flink opklaren. Al de hele zaterdag ligt Nederland onder een dik (regen)wolkendek. In het eerste deel van de avond zal het ook nog bewolkt zijn, maar de verwachting is dat halverwege de avond de opklaringen vanuit het westen richting Noord-Nederland trekken. En dat is precies de regio waar eventueel poollicht kan worden gespot.

Van Bernebeek: ,,Desondanks zal het zeker niet helemaal helder worden. Een goed moment vinden tussen de wolken door, natuurlijk met een beetje geluk, is dus wel belangrijk.

Er is een kans dat we het poollicht de komende jaren in Nederland vaker kunnen waarnemen. Op het oppervlak van de zon worden namelijk meer 'zonnevlekken’ gevormd, die soms een uitbarsting veroorzaken. Daar komt de zonnewind uit voort die poollicht kan veroorzaken.

