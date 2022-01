Vanavond al aandacht voor dood Esmee (14) in Opsporing Verzocht: politie zoekt haar fiets

Politie en Openbaar Ministerie (OM) hopen nog meer tips te krijgen over de dood van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk door er vanavond aandacht voor te vragen in tv-programma Opsporing Verzocht .

Volgens politiewoordvoerder Dick Goijert is het niet uitzonderlijk zo kort na het vaststellen van een misdrijf - de politie bracht dit zondagavond naar buiten - al op tv wordt ingegaan op een zaak. ,,Het gebeurt soms zelfs nog dezelfde dag.”

In het tv-programma (om 21.35 uur te zien op NPO 1 en daar wordt het woensdagmiddag herhaald) wordt onder meer gevraagd of mensen de fiets van Esmee hebben gezien. Dinsdagochtend is bij de plek waar Esmee is gevonden (vlakbij NS-station Leiden Lammenschans) al gezocht naar de tweewieler, bevestigt de politie.

Quote We hopen uiteraard dat er dankzij Opsporing Verzocht veel tips binnenko­men Wilbert van der Post

Verdachte

De in Hazerswoude-Rijndijk wonende tiener was donderdagavond als vermist opgegeven, vrijdagochtend werd ze gevonden. Diezelfde dag is een 32-jarige Leidenaar als verdachte opgepakt. Het OM meldde maandag dat hij een bekende was van Esmee en dat er ook ontucht is gepleegd.

,,We hopen uiteraard dat er dankzij Opsporing Verzocht veel tips binnenkomen”, reageert Wilbert van der Post. De Leidenaar treedt op als woordvoerder van de nabestaanden van Esmee.

Volgens politiewoordvoerder Goijert zijn tot nu toe al tientallen tips binnengekomen over Esmee. ,,We merken dat deze zaak heel erg leeft en het is ook logisch dat de dood van Esmee zoveel impact heeft. We zijn blij met elke tip. We zijn nu ook vooral op zoek naar mensen die donderdagavond, de nacht daarna of vrijdagochtend vroeg in de buurt van station Lammenschans zijn geweest en iets opvallends hebben gezien.”

