Vanaf zaterdag veel minder treinen door coronacrisis

125 Indiërs vast op Schiphol nadat KLM-vlucht naar Delhi moest omkeren

20 maart Een groep van 125 Indiërs zit sinds vanavond vast in een transitruimte van Schiphol. De groep is afkomstig uit Canada en was na een tussenlanding in Nederland met een KLM-toestel op weg naar Delhi. De piloot kreeg echter geen toestemming daar te landen en moest terug naar Schiphol.