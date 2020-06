Vanaf woensdag moeten sigaretten in supermarkten echt uit het zicht

Verstande­lijk beperkte Martin (7) uit Oisterwijk al dagen vermist, meegenomen uit instelling door ouders

14:59 De 7-jarige Martin Florian Den Hertog uit Oisterwijk wordt sinds woensdag vermist. De politie meldt dat de jongen een verstandelijke beperking heeft en in een instelling in Oisterwijk woont. Tijdens een bezoekmoment afgelopen woensdag is hij door zijn ouders meegenomen. Het is onbekend waar de drie nu zijn.