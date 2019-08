Vanaf morgen hitteplan voor heel Nederland, nieuwe hittegolf vrijwel zeker

Het RIVM lanceert vanaf morgen weer een nationaal hitteplan. Een regionale hittegolf in het zuidoosten van het land lijkt vrijwel onvermijdelijk, meldt Weerplaza. Ook is er een reële kans op de tweede landelijke hittegolf. Maar niet gevreesd: zo heet als eind juli gaat het niet meer worden.

De zomer laat zich deze dagen nog even van zijn beste kant zien. De zon schijnt vandaag flink en het wordt zo’n 24 tot 27 graden. En daar blijft het niet bij: morgen begint een heerlijk zomers weekend in Nederland. Verwacht wordt dat de temperatuur ruim boven de 25 graden gaat uitkomen. Zondag en maandag kan het wel eens tropisch warm gaan worden met temperaturen rond de 30 graden.

Volledig scherm Bewoners van verzorgingshuis Spathodea houden hun hoofd en voeten koel tijdens de tropische hitte. © ANP Dat betekent dat we ons kunnen gaan opmaken voor een regionale hittegolf, de derde van deze zomer al weer. ,,Als het zaterdag lokaal 30 graden wordt, op één van de plekken waar het gisteren ook al 25 graden werd, dan kan een regionale hittegolf op maandag een feit zijn”, meldt Ben Lankamp van Weerplaza.

Het RIVM lanceert vanwege de verwachte hitte vanaf morgen een nationaal hitteplan. Het laatste hitteplan was actief in heel Nederland van 23 tot en met 28 juli. Nog nooit eerder was het zo heet in Nederland. In deze week met extreme hitte gaf het KNMI dan ook code oranje af.

Dergelijke extreme hitte wordt nu niet verwacht. Daarbij bestaat er nog wat onzekerheid over koele zeelucht die ons land in kan stromen, al wordt die kans steeds kleiner, vertelt Lankamp. ,,De onzekerheid zit hem vooral in hoe ver de koele lucht het land in komt.”

Derde regionale hittegolf?

Hoe groot is dan de kans dat we weer een regionale hittegolf krijgen in Nederland? ,,Dat hangt af van de voorwaarden”, legt Lankamp uit. ,,Voor een hittegolf moet het minimaal vijf dagen op rij zomers warm zijn (25 graden of hoger), waarbij in die periode ook minimaal drie tropische dagen worden gehaald (30 graden). Een hittegolf is geëindigd als de temperatuur op een dag geen 25 graden meer haalt.”

Dat betekent dat de weerbureaus op zijn vroegst maandag een regionale hittegolf kunnen afkondigen. Het moet daarvoor dus zaterdag in de regio al 30 graden worden. ,,Lukt dat zaterdag net niet, dan is de regionale hittegolf vrijwel zeker op dinsdag wel een feit’’, legt Lankamp uit. ,,Al met al is de kans op een regionale hittegolf nu 80 procent.”

Landelijke hittegolf?

De kans op landelijke hittegolf is kleiner want Weerplaza verwacht in De Bilt vanaf vandaag tot en met dinsdag een maximumtemperatuur van ten minste 25 graden. Op zondag en maandag wordt waarschijnlijk ook 30 graden gehaald. ,,Dat zijn dus twee tropische dagen, terwijl er drie nodig zijn voor een hittegolf.” Weerplaza schat de kans op een landelijke hittegolf nu op 40%. Een reële kans dus. En dat terwijl de winterjassen al weer in de winkels hangen.