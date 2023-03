Van witwassen tot aanranding: naast puppyfabriek heeft Jan P. nog veel meer op kerfstok

'horrorfokker'Jan P. stond al bekend als de horrorfokker, vanwege de ‘illegale puppyfabriek’ met zeker vijfhonderd honden die hij op zijn terrein had. P. is eerder ook veroordeeld voor aanranding en witwassen, en heeft daarnaast nog altijd een illegale handel in bedorven vlees, terwijl niemand ingrijpt. Dat blijkt uit onderzoek van deze site. ,,Hij heeft overal schijt aan en komt er ook nog mee weg.”

Het is druk in de vleeshal van Jan P. (67) op de Grote Aardweg in Eersel. Er hangt een sterke zure walm. Twee vrouwen laden boodschappentassen vol. Kilo’s vlees kiezen ze uit. Een jochie wordt gemaand om extra gehakt te draaien. Het vliegt de winkel uit. De prijzen van Vleeshal Eersel zijn dan ook aanlokkelijk. ‘(H)eerlijk dikke varkenshielen: 3 kilo voor tien euro’, staat in een advertentie.

In grote bakken ligt het vlees uitgestald op de tafel die dienst doet als toonbank. Opvallend veel bestellingen gaan in het Engels. Stephanie D. (48), partner van Jan, werkt hard door. Met blote handen pakt ze het vlees op. Behulpzaam loopt ze met een klant mee om de auto vol te laden. Het duurt een halfuur tot de verslaggevers van deze site aan de beurt zijn.

Het geblaf van honden is tot binnen in de vleeshal hoorbaar. 160 viervoeters zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) achtergelaten op het erf van Jan en Stephanie. Zo’n 465 verwaarloosde honden zijn in beslag genomen. Die zaten in te kleine of smerige hokken, kregen vies drinkwater of kregen niet de zorg die ze nodig hadden, oordeelden de controleurs.

Een hondenfokkerij is op deze plek überhaupt niet toegestaan, volgens het bestemmingsplan. Jan en Stephanie vochten dat tot aan de Raad van State aan, maar tevergeefs. Oók een vleeswinkel is hier verboden, zegt de gemeente. Maar die draait dus op volle toeren door.

Volledig scherm De vleeswinkel van op het terrein in Eersel, op een steenworp afstand van de hondenfokkerij. © Redactie

Door en door bedorven

Iedere vrijdag en zaterdag is de winkel open. Bestellen kan vooraf, maar gebeurt ook ter plekke. Onze bestelling bestaat uit vijf soorten vlees. Onder valse naam via WhatsApp ingediend, om geen argwaan te wekken.

Rechts in de hal staat een snijtafel waar vlees wordt klaargemaakt. Daarachter staat een bak die uitpuilt met slachtafval. Andere producten komen uit de vriezer. Onder meer de barbecueworstjes haalt Stephanie uit een enorme koelcel. Ze zijn vacuüm verpakt, maar een etiket ontbreekt.

Bekijk hieronder onze reportage over het bedorven vlees uit de handel van Jan P.

Direct na aankoop gaat ons vlees in koeltasjes, om het linea recta naar het geaccrediteerde laboratorium van Eurofins in Helmond te brengen. Daar wordt het in opdracht uitvoerig onderzocht. De uitslagen komen een paar dagen later. Het rundergehakt is door en door bedorven.

Het aantal bacteriën ligt vijftien keer hoger dan de richtlijnen voorschrijven. Het kiemgetal, een weergave van het aantal bacteriën, bedraagt 150 miljoen kve/g, terwijl 10 miljoen als maximum wordt beschouwd. Het aantal enterobacteriën, waartoe onder meer de poepbacterie behoort, zit zelfs op 1 miljoen kve/g waar deskundigen 10.000 als grens beschouwen. Al staat dat niet in de wet.

‘Een heel gevaarlijke slager’

,,Als je dit rauw zou eten, beland je gegarandeerd in het ziekenhuis aan een infuus”, zegt levensmiddelentechnoloog IJsbrand Velzeboer. Hij bekijkt de onderzoeksresultaten op verzoek. Ook de andere producten zitten allemaal boven de richtwaarden. In het varkensgehakt vallen wederom de enterobacteriën op.

,,Deze besmetting wordt veroorzaakt door onder meer veelvuldig handcontact of een onhygiënische slachtprocedure”, zegt Velzeboer. Plastisch gezegd: als je bij het slachten van een varken bijvoorbeeld de darmen raakt, kan de poep in het vlees komen.

Opvallend is ook dat er in het rundergehakt sporen van varken worden gevonden. En op het varkensgehakt en de varkenssaucijzen zit dan weer runder-dna. Dat kan komen doordat beide producten met dezelfde blote handen zijn aangeraakt. Of met hetzelfde materiaal in aanraking zijn gekomen.

Voor de zekerheid wordt ook gecontroleerd of er paard in de producten zit (zoals bij vleesfraude soms gebeurt), maar dat blijkt niet het geval. Uit alle uitslagen maakt expert Velzeboer op dat het vlees wel van ‘een heel gevaarlijke slager’ moet komen.

Volledig scherm Deze vleesproducten haalden verslaggevers van deze site op in Eersel om te laten onderzoeken. © René Manders/DCI Media

Het is dan ook niet zomaar dat deze site het vlees van Jan en Stephanie heeft laten testen. Meerdere oud-medewerkers en zakenrelaties hebben in de weken daarvoor verteld over verregaand gerommel met vlees. Hun namen zijn bij de redactie bekend. Volgens drie van hen zou Jan ook in ‘illegaal vlees’ handelen.

,,Het was alleen maar ziek vee, afgekeurd vlees of ongestempelde producten die we daar moesten verwerken”, zegt de een. ,,Hij kocht alle onverkoopbare rotzooi op en dat verkocht hij dan weer”, zegt een andere. ,,Alle abcessen en vieze delen moesten wij gewoon wegsnijden. Het is al decennialang één grote zwendel, en de NVWA heeft nooit ingegrepen.”

‘Jan heeft overal schijt aan’

Zo ziet de wereld van Jan P. eruit. Een bestaan dat lang niet alleen draait om het fokken van honden om die, met forse winst, weer te verkopen. In tientallen gesprekken schetsen mensen die met Jan en Stephanie hadden te maken, een ontluisterend beeld: sjacheren met vee en vlees, belastingontduiking, wanbetaling.

Het zijn zaken die in veel gevallen door uitspraken van de rechtbank worden bevestigd. En dan is er nog Jans veroordeling voor aanranding van een minderjarige. De meest gehoorde opmerking van al zijn slachtoffers is even plat als duidelijk: ,,Jan heeft overal schijt aan.”

Er rijst een beeld van oer-Brabantse criminaliteit op het platteland. Maar ook van falende instanties die er ondanks een onophoudelijke stroom rechtszaken, handhavingsprocedures en dwangsommen, niet in slagen het stel een halt toe te roepen.

Zo kwam de NVWA meer dan vijftien keer de hondenfokkerij inspecteren. Verspreid over de jaren werden tientallen overtredingen vastgesteld, maar pas nadat dierenrechtenorganisatie House of Animals schokkende undercoverbeelden van wegkwijnende honden publiceerde, besloot de NVWA steviger in te grijpen door honden in beslag te nemen.

Het kan nog gekker

Zijn de autoriteiten definitief wakker geschud? Daar lijkt het allerminst op. Het is begin maart als we nogmaals een kijkje nemen in de vleeswinkel van Jan. Twee controleurs van de NVWA lopen in blauwe pakken bij de hondenhokken voor de zoveelste inspectie. Het is vrijdag, de vleesverkoop is in volle gang, maar daar hebben de controleurs geen oog voor.

Ze komen kijken of de overgebleven hondjes er goed bij zitten en gaan er dan weer vandoor. Blijkbaar wordt het niet nodig gevonden de populaire kiloknallers uit Eersel óók eens mee te nemen naar een lab.

Volledig scherm In een Helmonds laboratorium werd het vlees uit Eersel onderzocht. © Rene Manders/DCI Media

Maar het kan nog gekker. Navraag bij de gemeente leert dat Eersel vijf jaar geleden al met een boete dreigde voor de illegale vleesverkoop op deze plek. Het mag niet volgens het bestemmingsplan, dus volgde een zogeheten last onder dwangsom. Ook het afhalen van vleesbestellingen mag niet, aldus de gemeente.

Maar aan advertenties op Facebook is te zien dat Vleeshal Eersel de afgelopen jaren volop actief was. Bovendien is de zaak, met een groot bord aan de buitenkant (‘we’re pleased to meat you’), nogal zichtbaar. Hebben gemeentelijke controleurs dat dan nooit gezien?

Dat blijft onduidelijk, maar in een reactie erkent de gemeente dat de laatste tijd niet meer is gecontroleerd of er vlees werd verkocht. Er is wel gecheckt of er honden op het erf zaten, maar de vleeshandel bleef buiten beeld. ,,We hebben nu eenmaal ook een beperkte handhavingscapaciteit.” De honden hadden in de controles prioriteit. Op korte termijn, kondigt Eersel nu aan, wordt vleesverkoop wél weer gecontroleerd.

Of Jan en Stephanie zich daar wél iets van aantrekken, zal blijken. De opmerking dat Jan ‘overal schijt aan heeft’, wordt dan ook vaak gevolgd door een tweede opmerking: ,,Hij komt er ook nog mee weg.”

Huiveringwekkend

Misschien wel het heftigst is het gesprek met oud-medewerkster Lissy op een koude januaridag in 2023. Ze vertelt dapper over haar huiveringwekkende ervaringen met Jan. De jonge vrouw, inmiddels 21 jaar, kwam in 2016 op het bedrijf werken toen ze een stage voor de middelbare school zocht. Ze was toen nog minderjarig. Jan heeft haar over een periode van twee jaar meerdere malen aangerand.

Het staat zwart-op-wit in een vonnis dat deze site heeft ingezien. De uitspraak van de rechter dateert uit november 2022: twaalf maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk. Maar Jan ging in hoger beroep en dat moet nog dienen.

Uitgehongerde paarden

,,Het begon vriendschappelijk. Hij sloeg vaak een arm om mij heen. Daarna werd het steeds meer. Hij heeft zijn machtspositie misbruikt ten opzichte van mij, als minderjarige werknemer”, zegt Lissy, die liever geen achternaam op de site wil. ,,Toen ik ben weggegaan, in 2019, heb ik verklaringen afgelegd bij de NVWA en politie.”

De verklaringen bij de NVWA gingen, onder meer, over de manier waarop Jan met dieren omging. De jonge vrouw zag uitgehongerde paarden, bijvoorbeeld. Maar ook dieren die door Jan zelf waren ‘afgeknald’.

,,Ik heb nooit in de vleesverwerking meegeholpen, op één keer na. Toen heb ik varkenskoppen gemalen dat als hondenvoer werd opgediend.”

Haar verklaringen over de aanrandingen waren volgens de rechtbank consistent, authentiek en geloofwaardig. Maar Jan P. ging vol in de tegenaanval. Op het gezicht van de vrouw verschijnt een meewarige blik. ,,Hij heeft ook aangifte tegen mij gedaan, voor smaad en laster. Daarvoor ben ik verhoord bij de politie.” Jan en Stephanie moeten heel wat rechtbanken van binnen en buiten kunnen dromen. Ze zijn frequent bezoeker; de ene keer als gedaagde, de andere keer als eisende partij.

Ook Amy (26) heeft ervaring met het grensoverschrijdende gedrag van Jan. Ze trad in de aanrandingszaak op als getuige. In haar woonkamer in Middelbeers word je begroet door een grote Amerikaanse stafford, die Jan ooit nog meenam uit Hongarije. Haar verhaal begint zoals dat van veel van de jonge medewerkers: uit liefde voor dieren.

,,In het begin was dit de leukste baan die er is. De hele dag in de weer met de dieren. Spelen in de wei met de hondjes. Maar het werden er steeds meer en meer en meer tot het echt ontplofte.” Langzaam maar zeker werd Amy ingepalmd door Jan.

Volledig scherm De honden in de fokkerij in Eersel. © Juan Vrijdag/DCI Media

Bij haar uitte het grensoverschrijdend gedrag van Jan zich in ongevraagde omhelzingen of een kus in de nek. ,,Pas jaren later ontdekte ik hoeveel last ik daarvan heb gehad. Ik kreeg eens een knuffel van iemand en raakte helemaal in paniek. Dat heb ik nu nog wel eens.” ,,Die mensen (Jan en Stephanie, red.) doen iets met je, die gaan echt onder je huid zitten. Die leven in zo’n andere wereld. Een wereld waarin niemand deugt behalve zijzelf.”

Spoor van vernieling

Amy werkte van 2015 tot 2018 op het erf, voornamelijk met de honden. Ook zij hekelt de NVWA, die zij in al die jaren meerdere keren zag controleren. ,,Maar het is nu 2023 en ze zeggen nog steeds dat ze niet meer kunnen doen. Hoe kan dat nu? De NVWA heeft echt gefaald.”

Maar er is nog iets dat ze nooit zal vergeten. En dat heeft alles te maken met het spoor van vernieling dat Jan achterliet, door steeds nieuwe bedrijven te starten die hij met hetzelfde gemak weer op de fles liet gaan. Amy: ,,Ik heb ooit een man daar op het terrein zien komen, die krijg ik nooit meer van mijn netvlies, die was zo wanhopig. Ik raak emotioneel als ik eraan denk. ‘Jan, alsjeblieft, ik ben mijn kinderen kwijt, mijn huis, mijn vrouw; ik ben alles kwijt’, zei hij. ‘Je moet me helpen!’ Maar Jan zei: ‘Opdonderen, ga weg.’ Hij draaide zich om en liep weg.”

Beslag gelegd op huis

Een zoektocht naar alle bedrijven van Jan en Stephanie blijkt vele dagen in beslag te nemen. Veebedrijven, vleesbedrijven, een bedrijf in jagersspullen, investeringsmaatschappijen, vastgoedbedrijven, het houdt niet op. De Eerselse fokkers spelen met bedrijven alsof het kaartspelletjes zijn. En in hetzelfde tempo gaan die weer failliet. Als het hele kaartenhuis dan is ingestort en de curator de balans opmaakt, blijkt er van een kale kip niks meer te plukken. Jan blijft onaantastbaar, terwijl hij anderen in ellende achterlaat.

Twee oud-bestuurders van meerdere bedrijven van Jan kunnen daarover meepraten. Beide mannen willen niet met naam op de site. ,,Ik heb een bedrijf voor hem opgezet dat Jan gebruikte om zijn eigen ondernemingen financieel te steunen. Hij schoof altijd met alle posten. Toen ik het niet meer aankon, heeft hij me laten vallen. Uiteindelijk was ik net op tijd weg, anders hadden schuldeisers bij mij aangeklopt.”

De ander kwam uiteindelijk wel zwaar in de problemen. ,,Ik ben op een bepaald moment te goed van vertrouwen geweest en heb me laten overhalen om een paar bedrijven op mijn naam te zetten”, zegt hij. ,,Jan beloofde van alles en zei dat er niks kon gebeuren. Maar dat heeft achteraf flinke financiële gevolgen voor mij gehad.”

Ook deze bedrijven gingen op de fles. ,,Bij Jan viel niks te halen, dus toen kwamen ze bij mij aan de deur. Ze hebben beslag gelegd op mijn huis. Ik heb het zelf allemaal kunnen oplossen, dat heeft twaalf jaar geduurd.”

Belastingontduiking via Luxemburg en Samoa

Toch is de vraag of Jan en Stephanie écht geen geld hebben. In ander lopend onderzoek van deze site naar schimmige bedrijfsconstructies op de vastgoedmarkt is toevallig een opvallend adres tevoorschijn gekomen: het perceel van hun hondenfokkerij en vleeshandel blijkt in handen te zijn van een buitenlands bedrijf.

Begin jaren 2000 verkochten Jan en Stephanie de lap grond met het bedrijfspand aan de Grote Aardweg. Hetzelfde deden ze met hun woning aan de Postelseweg in Eersel. De koper vonden ze in Luxemburg bij het bedrijf International Real Estate (IRA), volgens de bij het Kadaster opgevraagde koopakte. Het geld voor de Luxemburgse aankoop kwam van nog verder weg. IRA sloot voor 2,5 miljoen euro hypotheken af bij Cronin Services, een brievenbusfirma op het Polynesische eiland Samoa in de Grote Oceaan, zo valt te lezen in de hypotheekakte.

Volledig scherm De hondenfokkerij in Eersel. © Rico Vogels/Fotopersburo Bert Jansen

Zowel Luxemburg als Samoa figureren op een lijst met risicolanden, opgesteld door het Nederlandse antiwitwascentrum AMLC. Kwaadwillenden richten in deze landen vaker bedrijven op om hun geld te verstoppen. En dat is precies wat hier gebeurt. Want wie is de uiteindelijke eigenaar van IRA en Cronin? Stephanie D. Zie daar: een ingenieuze constructie om het miljoenenvermogen van Jan en Stephanie te verstoppen.

Ook het Openbaar Ministerie kwam het rookgordijn op het spoor. De vondst vormt een belangrijk onderdeel van de rechtszaak tegen het stel. De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelde Jan en Stephanie in januari 2022 voor witwassen, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. Beiden kregen een jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook hiertegen loopt nog hoger beroep.

Zo eenvoudig als hun dubieuze handel lijkt, zo geraffineerd zijn de constructies waarmee hun geld is verstopt. Te lezen valt hoe Jan en Stephanie van 2002 tot en met 2007 steeds weer met enorme stapels bankbiljetten in de auto stapten. De ene keer hadden ze 15.000 euro bij zich, de andere keer zelfs een half miljoen. In totaal bijna 2 miljoen euro. Vanuit Nederland en België reden ze ermee naar Luxemburg.

Volledig scherm Samoa staat op een lijst met risicolanden, opgesteld door het Nederlandse antiwitwascentrum AMLC. © Getty Images

De rechtbank schrijft dat het geld terechtkwam ‘in een samenstel van transacties en leningen tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven en aankopen van onroerend goed, waarbij het papieren spoor verder is doorbroken’. Het gebruik van een Luxemburgs doorsluisbedrijf en een spaarpot in Samoa noemt de rechter ‘een complexe constructie met vennootschappen in buitenlandse belastingparadijzen’ die bovendien ‘geschikt was om de identiteit van de belanghebbende te verhullen’.

Is dat verboden? Op zich niet. Jan en Stephanie erkenden zelfs dat ze hun verdiensten, panden en bedrijfsactiviteiten wilden verstoppen. Ze vertelden de rechter dat zij ‘op een zodanige manier zijn tegengewerkt door de lokale autoriteiten dat zij zich genoodzaakt voelden’.

Getapte gesprekken

Maar de rechter vond dat de twee moesten bewijzen dat zij de weggesluisde miljoenen eerlijk hadden verdiend. Dat deden zij onvoldoende, aldus het vonnis. In dezelfde zaak was er een veroordeling voor de niet-kloppende administratie van vleesverkoop. Vooral aan Chinese afnemers zou meer vlees zijn verkocht dan op de factuur stond. De rest zou cash zijn betaald.

In de rest van het witwasvonnis wemelt het van de opvallende details. Zo is in de aanloop naar het justitieel onderzoek ‘ook gesproken over vermeende vee- en vleesfraude door de familie P.’ Maar meer wordt daarover niet vermeld. Justitie wil er verder niets over kwijt. Ook blijkt de telefoon van Jan P. tijdens het onderzoek te zijn getapt. In een van de gesprekken vertelt hij dat het ‘hele spul wat niet door de beugel kan’ ’s avonds op transport gaat naar een slachterij.

Boete voor opslaan van bedorven vlees

Hoe kan het dat anno 2023 dan toch weer vlees wordt verkocht, aan de Grote Aardweg? Dat blijft de vraag. In 2005 al maakte vakblad Boerderij melding van een conflict tussen Jan en de NVWA. Er werd gesteggeld over een boete van 3500 euro wegens het opslaan van bedorven vlees.

Ook vindt deze site een brief van de NVWA uit 2010, aan Stephanie D. Die gaat over een vee-exportbedrijf dat ze destijds had. Daar werden meerdere malen ‘niet-wetsconforme situaties’ aangetroffen, schrijft de autoriteit.

Maar op vragen over dit alles geeft de NVWA nauwelijks antwoord. ,,Wij doen geen uitspraken over individuele gevallen”, klinkt het eerst. Geconfronteerd met het feit dat de NVWA toch echt zelf berichten verspreidde toen er honden bij Jan en Stephanie in beslag werden genomen, komen er nieuwe argumenten. Toezichtsinformatie is niet openbaar en eventueel fraudeonderzoek valt onder de Wet Politiegegevens, zegt een woordvoerder.

Hennepknipperij

Ook de politie wil vanwege privacyregels weinig zeggen. Het bureau in Eersel ligt op een steenworp afstand van de Grote Aardweg. Agenten moeten er al ontelbare keren zijn geweest, want de lijst met misstanden is omvangrijk. In 2020 werd er nog een hennepknipperij ontdekt met 100 kilo natte henneptoppen. Die bleek van een broer van Jan die in een pand naast de hondenfokkerij woont.

Verder werd de broer in 2016 veroordeeld voor het bezit van een groot aantal verboden (oude) wapens en munitie. Bovendien werden bij hem 75 verwaarloosde honden weggehaald. De dieren liepen rond in hun eigen uitwerpselen. De poep was ook in hun drinkwater terechtgekomen. En zo is de cirkel weer rond.

Volledig scherm De henneptoppen die werden gevonden bij de broer van Jan. © Politie Eersel

Negen mensen met wie deze site heeft gesproken, zeggen nog geld van Jan tegoed te hebben. Een jonge vrouw die met de honden werkte en nog loon moet krijgen, stapte naar de rechter. Ze kreeg gelijk, maar: ,,De deurwaarder zegt dat ze nergens bij kunnen, omdat het geld op een Belgische rekening staat.”

‘Moet alles kapot?’

Jan en Stephanie wonen zelf ook in België, in een riante villa in Retie, vlak over de grens bij Eersel. ,,In de kelder heeft hij een heel mooie feestzaal met een biljart en een bar”, zag een andere betrokkene met eigen ogen. Op de panden in Eersel en op verschillende bankrekeningen is inmiddels beslag gelegd door het Openbaar Ministerie. Of dat bij de villa in Retie ook het geval is, is niet duidelijk.

Voelt Jan zelf dat hij in de problemen zit? Het heeft er de schijn van, als deze site hem om een reactie wil vragen en als eerste over de vleeshandel begint. Na een korte stilte heeft hij aan de telefoon eerst een wedervraag: ,,Is het de bedoeling dat alles kapot wordt gemaakt?”

Daarna komt er géén inhoudelijke reactie meer. De site krijgt het advies naar Geert Wilders te luisteren. ,,Dan weet je wat een rotzooi het in Nederland is.” En dan – vlak voor hij ophangt – volgt nog de uitspraak die hem volgens anderen zo kenmerkt: ,,Mij interesseert het helemaal niks, jongen. Helemaal niks.”

NVWA: ‘Dit vlees mag worden verkocht’ Vlees dat wemelt van de bacteriën, mag gewoon worden verkocht. Dat blijkt uit de reactie van de NVWA op het onderzoek van deze site. Voor het vlees dat deze site bij de Vleeshal Eersel kocht, gelden géén wettelijke grenzen aan het kiemgetal of enterobacteriën. ‘Je mag er redelijkerwijs van uitgaan dat gehaktballen en barbecueworsten afdoende worden verhit voordat ze worden geconsumeerd. Verhitting doodt de genoemde bacteriën’, aldus de NVWA. Zij concludeert dan ook dat er ‘geen reëel risico voor de voedselveiligheid is’. Ook laat zij weten dat wanneer een bedrijf – een vleeshandel in dit geval - hoofdzakelijk rechtstreeks aan de consument verkoopt, dat bedrijf geen erkenning nodig heeft. Rauw vlees voor honden De NVWA zegt beweringen over vleeszwendel niet te kunnen plaatsen. Mensen die daarvan weet hebben, worden opgeroepen zich te melden. Dat honden rauw vlees krijgen is niet verboden, klinkt het. Overtredingen die de toezichthouder zélf heeft vastgesteld bij een exportverzamelcentrum en een vleesbedrijf, dateren van achttien en dertien jaar geleden. Een woordvoerder zegt niet te begrijpen waarom deze site hiernaar informeert. Dat mensen het gevoel hebben dat er bij de hondenfokkerij pas laat is ingegrepen, begrijpt de NVWA wél. Maar de woordvoerder wijst erop dat er een juridische weg moet worden bewandeld die ‘ook voor de rechter standhoudt’. Zo moet iemand de tijd krijgen zaken te herstellen. Soms blijkt dan dat er iets is verbeterd, maar worden tegelijkertijd weer nieuwe overtredingen geconstateerd. De NVWA zegt dat het niet klopt dat er pas is doorgepakt nadat House of Animals undercoverbeelden publiceerde. Het hele traject tegen de fokker liep volgens haar al langer.

Verantwoording De onderzoeksredactie van deze krant sprak voor dit onderzoek met ruim dertig personen onder wie veel (oud-)medewerkers. Alle namen zijn bij de redactie bekend. Vele van hen zijn door het ondernemerspaar gedupeerd. Daarnaast werd een veelvoud aan vonnissen, faillissementsverslagen, hypotheekaktes, artikelen en bedrijfsinformatie onderzocht. Voor het vleesonderzoek werd een geaccrediteerd laboratorium ingehuurd. Om toevalstreffers uit te sluiten werden vijf verschillende producten getest. Er zat minder dan een uur tussen de aanschaf van het vlees en aflevering bij het lab. Twee experts hebben onafhankelijk van elkaar naar de resultaten gekeken en zeggen dat het niet voldoet aan de richtlijnen. Jan P. en Stephanie D. hebben geen gebruikt gemaakt van de hun geboden mogelijkheden om inhoudelijk te reageren. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Jochem van Staalduine, Gidi Pols en het Steunfonds Freelance Journalisten. Zij schreven de passage over de witwasconstructies. Heeft u tips over dit onderwerp of over andere zaken die onderzocht moeten worden? U kunt ons bereiken via WhatsApp of Signal op: 06-29.04.58.58. Dit kan anoniem. Ons mailadres is: onderzoeksredactiebrabant@dpgmedia.nl. We gaan vertrouwelijk om met uw informatie.