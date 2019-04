Van Vollenhoven wil dat burger vaker ingrijpt bij misdrijven

Serie Bondig Rapper Jebroer over kritiek: ‘Die mensen hebben mij juist geholpen’

15:12 „Als jij een normaal gesprek wil met mij haal je nu die camera weg!” Rapper Jebroer wappert zijn wijsvinger dreigend heen en weer tussen de camera en de twee agenten die naast het geopende raam van zijn auto staan. Het is het eerste beeld van de nieuwe aflevering van de AD-documentaireserie Bondig, waarin Sascha Visser een inkijkje in het leven van BN’ers geeft. Deze keer is de controversiële rapper Jebroer het onderwerp.