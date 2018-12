Van urn tot salontafel: dit zijn de vreemdste gevonden voorwerpen in de trein

NS gaf per ongeluk stations­grond weg: ‘Een administra­tief foutje? Ammehoela!’

10:20 De NS blijkt bij de omstreden verkoop van spoorgronden per ongeluk een deel van een stationsgebied te hebben weggegeven. Ook de grond onder een busstation belandde per abuis in handen van een vastgoedhandelaar. De NS wist de gronden pas na een lange juridische strijd terug te kopen.