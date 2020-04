Van reizen tot lichamelijk contact: wat mogen we nog in ‘het nieuwe normaal’?

1. Reizen

Kunnen we van de zomer nog op vakantie? Of desnoods een weekje weg in eigen land? Op zijn grote persconferentie eind maart zei Rutte het heel beslist: ,,Als je het mij nu zou vragen, zou ik zeggen: boek niet.” Maar toen had hij het over de meivakantie. Of de premier morgen ook al een advies geeft voor de zomervakantie? Die is nog wel heel ver weg.