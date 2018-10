Van Nieuwenhuizen voor de rechter om verbieden Stint

Kinderdagverblijven moeten veel extra kosten maken nu ze het elektronische vervoermiddel niet meer mogen gebruiken. Volgens Van Bentem is het besluit van de minister onzorgvuldig genomen. ,,De afweging van de minister is dat er vragen zijn over de veiligheid. Om die reden mag geen enkele gebruiker nog met een Stint rijden. Dat vind ik te kort door de bocht. Het is alsof er in één Boeing een fout schroefje zit, en dat er dan geen enkele Boeing meer mag vliegen.''