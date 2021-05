Van Lienden probeerde via Omtzigt nog een megaorder voor mondkapjes binnen te slepen

Sywert van Lienden heeft via Pieter Omtzigt geprobeerd om een extra megaorder voor mondkapjes binnen te slepen. Het CDA-Kamerlid gaf de aanbieding van zijn partijgenoot door aan premier Mark Rutte. Van Lienden meldde niet dat hij toen al commerciële belangen had via een eigen bedrijf.

Een en ander blijkt uit een intern document van Van Lienden dat via Pieter Omtzigt bij het ministerie van Algemene Zaken van premier Rutte terecht kwam, aldus de Volkskrant. In het stuk, dat in handen is van de krant, biedt de mediapersoonlijkheid aan om nog eens 80 miljoen mondkapjes te leveren aan de overheid.



Van Lienden had toen al een order van 40 miljoen mondkapjes voor 100,8 miljoen euro binnen. Die maskertjes zouden via Van Liendens charitatieve Hulptroepen Alliantie worden geleverd. In werkelijkheid had van Lienden de order op 19 april op naam van commerciële bv Relief Goods Alliance laten zetten.

Fabriekscontacten

Alle mogelijke opbrengsten van de mondkapjesdeal zouden naar Van Lienden en twee compagnons gaan, maar dat wordt in het 15 pagina's tellende document niet vermeld. Wel schrijft Van Lienden dat hij, via zijn organisatie, contacten heeft met Chinese fabrikanten. Die zouden in staat zijn om de 80 miljoen extra kapjes te leveren.



,,We hopen dat Nederland vroeg of laat toch die fabriekscontacten gaat gebruiken, om onze zorghelden beter te beschermen’’, schrijft Van Lienden. ,,Deze informatie delen wij op verzoek van dhr. Omtzigt.’’ Het stuk zou, aldus de RVD, bij het ministerie van Algemene Zaken en VWS terecht zijn gekomen. Er kwamen geen extra orders.

‘Non-profitaanbod’

In een reactie zegt Van Lienden dat het een ‘onschuldig stuk’ was met ‘enkele tips, ervaringen’. Het betrof volgens hem een ‘non-profitaanbod hoe je met medische mondkapjes de samenleving kunt ondersteunen’. Van Lienden benadrukt dat Omtzigt niet wist dat hij en zijn zakenpartners via een commerciële bv leverden aan de overheid.



Van Lienden, die volhoudt dat alle partners en betrokkenen wel op de hoogte waren van zijn commerciële belangen, wil niet zeggen hoeveel de mondkapjes hem hebben opgeleverd. Een geheimhoudingsclausule voorkomt openheid van zaken, beweert hij. Hij geeft wel aan betaald te zijn voor het ‘risico’ dat hij liep.

Geheimhoudings

Het ministerie van VWS weersprak gisteren de bewering van Van Lienden dat zij weigert om de geheimhouding op te heffen. Een woordvoerder gaf aan dat demissionair minister Van Ark ‘geen enkel’ bezwaar heeft. ,,Alleen van Lienden kan aangeven of en hoeveel hij heeft verdiend.’’



De maskertjes die Relief Goods Alliance leverde, werden door het RIVM afgekeurd omdat ze de stof grafeen bevatten. Een ‘onacceptabel gezondheidsrisico’, aldus een inspecteur. VWS ging toch akkoord met de aanschaf, omdat de kapjes aan gestelde kwaliteitseisen zouden voldoen.



Geen van de mondkapjes ging ooit naar de zorg, liet het ministerie van VWS eerder weten. Ze liggen nog op voorraad, omdat er te veel is ingekocht. De 100,8 miljoen euro voor de 40 miljoen mondkapjes is wel overgemaakt. Volgens Van Lienden is er niets mis met zijn mondkapjes. ‘Een veilig product’, klinkt het.

