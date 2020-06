Van Lekkerkerk naar ‘Benzenidorm’: gifschandaal was 40 jaar geleden wereldnieuws

Het begon met die naam. Lekkerkerk. Grappig, alsof die bedacht was voor een verhaal over smulpapen. Ik zag in oktober 1975 een advertentie die ik meteen uitknipte. Een pas gebouwd huis, zag er super uit. Betaalbaar ook en de omgeving leuk landelijk. Dorp aan een rivier zonder hoogbouw en niet te ver van mijn werk in Rotterdam. Voor een pasgetrouwde vrouw van 26 die moeilijk kon aarden in een flat in Vlaardingen was dit een droomplek. Rijd de verhuiswagen maar voor!