Van gigolo tot swingers: in nieuwe podcast gaat het over taboes en clichés in de liefde

Over de liefdeHoe doe je dat, een gelukkige relatie aangaan? En wat is nu eigenlijk een gezonde relatie? In het nieuwe seizoen van AD-podcast Over de liefde zoekt columnist Debby Gerritsen het uit. En met succes, want inmiddels heeft ze zelf de liefde gevonden.

Échte liefde. Iemand met wie je de verbinding aangaat, bij wie je jezelf kwetsbaar durft op te stellen, maar bovenal bij wie je jezelf kunt zijn. Dat onvoorwaardelijke gevoel had Gerritsen nog nooit gehad. In haar liefdesleven liep het altijd stuk op dezelfde dingen. ,,Ik wilde me graag veilig en geliefd voelen, maar dat zocht ik bij de verkeerde mensen.’’

Toen ze drie jaar geleden begon met de podcast, startte ze onbedoeld een zelfonderzoek. De columniste sprak met deskundigen over onder andere de huisje-boompje-beestje-relatie, monogamie en het geromantiseerde beeld van liefde. ,,Zelf vond ik liefde altijd een enorm gevecht. Ingewikkeld zelfs. Maar door de gesprekken die ik voor de podcast voerde, leerde ik dat dit niet aan de ander lag. Ik was vooral met mezelf in gevecht en moest eerst afrekenen met oude angsten en patronen. Het grootste cliché is waar: alles begint met zelfliefde en eigenwaarde.’’

Het nieuwe seizoen van Over de liefde is vanaf 19 februari te beluisteren op AD.nl, Spotify of iTunes. Iedere zondag verschijnt een nieuwe aflevering. Op maandag, woensdag en zaterdag is haar column te lezen in de krant en op AD.nl.

Quote Zelf vond ik liefde altijd een enorm gevecht. Ingewik­keld zelfs Debby Gerritsen Op het moment dat ze er helemaal niet naar op zoek was, liep ze liefde tegen het lijf. Of eigenlijk zat ze ernaast aan tafel tijdens talkshow HLF8. Bij voormalig voetbalinternational Sander Westerveld voelt Gerritsen zich goed, én zichzelf. ,,Eigenlijk van begin af aan al. Ik denk dat je binnen een paar seconden weet of het goed voelt of niet.’’

Taboes en clichés

Ze hoopt haar luisteraars hetzelfde te kunnen geven. In het nieuwe seizoen van de podcast gaat ze in gesprek met ervaringsdeskundigen. Over of de traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd is, en zo niet: wat dan wel? ,,Ik praat met verschillende gasten over taboes en clichés. Van gigolo James, een fervent swingerskoppel, een moeder die uit de kast kwam op haar 41ste, een dame die op zeer late leeftijd de liefde van haar leven vond - én er weer afscheid van moest nemen - tot een stel met een enorm leeftijdsverschil. Ze hebben stuk voor stuk prachtige persoonlijke verhalen.’’

Ze signaleert een trend in datingland. Een open relatie is vaker een item bij stellen. Vooral bij millennials weet ze te vertellen, maar ook andere generaties kijken vaker buiten een monogame relatie. ,,Waar we ruimer denken over gender, doen mensen dat ook over seksualiteit en relaties. Dat zie je ook terug in datingapps. Daar wordt meer gezocht op trio’s en open relaties.’’

Waar het volgens Gerritsen uiteindelijk allemaal om draait? Verbinding met elkaar maken. ,,Iedereen wil geliefd worden. Er is zoveel ellende in de wereld. Laten we de liefde en elkaar vieren.’’

