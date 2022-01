Van ‘dolblij’ tot ‘weer de dupe’: de reacties op de uitgelekte versoepelingen

Maar de horeca voelt zich ‘de dupe’ en de bioscopen noemen het ‘extra wrang’ dat zij toch weer dicht moeten blijven. Daarmee volgen de reacties een voor de hand liggend patroon, maar de woordkeuze van vertegenwoordigers van de sectoren die volgens de uitgelekte plannen nog niet open mogen, is vooralsnog minder scherp dan bij eerdere besluiten het geval was. Wel worden de pas aangetreden bewindslieden van het nieuwe kabinet aangespoord om zich vrijdag tijdens het kabinetsberaad nog in te zetten voor ‘hun’ sectoren.



Volgens de uitgelekte plannen lijken restaurants, cafés, bioscopen, theaters en musea na de persconferentie van vrijdagavond nog dicht te moeten blijven. Voor winkels, contactberoepen, het onderwijs en sport wordt de lockdown wél versoepeld.

Wat reacties op een rij

Horeca: Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de ruimte die er is om te versoepelen eerlijker verdeeld moet worden, zegt voorzitter Robèr Willemsen. Veel ondernemers zullen rebelleren en zaterdag hun zaak toch opengooien, voorspelt hij. ,,Winkels kunnen op afspraak klanten ontvangen. Bij ons bestaat dat ook en heet het reserveren, wat één op één veilig in te voeren is.”



Vertegenwoordigers van de brancheorganisatie hadden woensdag hun eerste kennismaking met de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens. Dat was volgens Willemsen een goed gesprek, maar toezeggingen deed de bewindsvrouw niet. ,,Het lijkt er soms een beetje op dat men maatregelen treft om de maatregelen. We zijn het enige land in Europa dat dicht is. Onze minister-president lijkt te worstelen met een trauma door alles wat er afgelopen zomer is gebeurd. Daar is hij extreem voorzichtig van geworden en daar zijn wij de dupe van”, zegt Willemsen.

Volledig scherm Een gesloten horecagelegenheid. © ANP

Bioscopen: de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) roept de nieuwe staatssecretaris van Cultuur op om perspectief te geven aan de culturele sector. ,,Het is mooi dat er door de aankomende versoepelingen perspectief is voor winkels en andere ondernemers, maar het is extra wrang dat dat er niet is voor kunst en cultuur. Met name theaters en bioscopen hebben de afgelopen twee jaar laten zien een van de veiligste plekken te zijn om uit te gaan, dat kan ik niet genoeg benadrukken”, zegt voorzitter Boris van der Ham. ,,Er is geen enkele besmetting terug te voeren op bioscoopbezoek.”

Van der Ham roept de nieuwe staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu (D66), op om vrijdag, wanneer het kabinet definitief besluit over de versoepelingen ‘te laten zien wat ze waard is’.

Theaters: ,,Dit is geen verrassing voor ons”, laat een woordvoerder van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) weten. Wel wil de vereniging opheldering van het kabinet over waarom sportscholen en winkels wel open mogen en de cultuursector niet. ,,Juist in deze tijd heeft men meer behoefte dan ooit om er weer op uit te kunnen. Theaters en andere culturele instellingen kunnen die ontspanning voor de geest bieden en zijn daarom net zo essentieel als bijvoorbeeld de sportschool.”

Kappers: de brancheorganisatie van de kappers is juist ‘dolblij’, zegt een woordvoerder. ,,Hier hebben we de afgelopen weken keihard voor gestreden. We hebben steeds gezegd dat we veilig kunnen werken, met mondkapjes en op afspraak bijvoorbeeld. We hebben het gevoel dat we gehoord zijn.” Of de kappers ook direct weer genoeg personeel hebben om de coronacoupes bij te knippen kon de brancheorganisatie nog niet zeggen. Bedrijven kampen de laatste tijd met personeelstekorten door besmettingen met de omikronvariant van het virus.

Volledig scherm Een medewerker van een kapsalon bereidt de zaak voor op de heropening. © ANP

Studenten: de Landelijke studentenvakbond (LSVb) noemt het ‘heel positief’ dat het kabinet volgens Haagse bronnen aanstuurt op heropening van het hoger onderwijs en het mbo. ,,Als het klopt, zijn alle studenten heel blij met dit nieuws”, reageert voorzitter Ama Boahene. ,,Dan kunnen studenten een korte, maar slechte periode afsluiten, waarin ze weer veel thuis op hun kamer zaten en weinig contact konden hebben met docenten en medestudenten.” De studentenvakbond kan zich ook vinden in het pleidooi van het OMT om beter beschermende mondkapjes te gebruiken, maar daarbij moet volgens Boahene ‘wel rekening worden gehouden met de financiële positie van studenten’. Ze oppert om de betere type 2-mondneusmaskers die het OMT voorstaat gratis beschikbaar te stellen aan studenten, net zoals al langere tijd gebeurt met zelftesten.

Quote Er lijken zaken mogelijk te worden die niet mogelijk waren Winkeliersvereniging INretail

Winkeliers: winkeliersvereniging INretail is hoopvol. ,,Er lijken zaken mogelijk te worden die niet mogelijk waren”, zegt een woordvoerder van INretail over de uitgelekte versoepelingen. ,,Het is in ieder geval hoopvol dat in Den Haag lijkt te zijn geland dat mensen terug willen naar een normaler leven.” De branchevereniging snapt dat wordt gedacht aan een maximaal aantal klanten per vierkante meter. Zij zet zelf in op een klant per vijf vierkante meter. ,,We moeten naar een systeem waarmee we naargelang de situatie kunnen schuiven en meer open of dicht gaan. We willen niet meer van crisis naar crisis hobbelen.”



Niet-essentiële winkels, circa 56.000, zijn al een maand gesloten. Onduidelijk is nog wat winkels precies wel en niet zullen mogen, en wat dit betekent voor eerdere plannen om uit protest zaterdag toch gewoon open te gaan.

Sportscholen: gaan ervan uit zonder beperkingen open te kunnen. Dat zegt branchevereniging NL Actief in reactie op berichtgeving op basis van bronnen dat het hoger onderwijs, de contactberoepen, winkels en sportscholen per zaterdag weer open mogen. ,,De signalen zijn goed, maar het officiële moment is vrijdag”, houdt NL Actief-directeur Ronald Wouters nog wel een slag om de arm. ,,De erkenning dat onze branche onderdeel is van de oplossing tegen het coronavirus doet onze achterban heel goed. Die erkenning was eerder al wel uitgesproken, maar had zich nog niet vertaald in het signaal dat nu naar ons toekomt.” Wouters heeft de indruk dat VWS naar de sector luistert in de gesprekken die steeds gevoerd zijn met het ministerie.

