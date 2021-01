Van Dissel somber: Zelfs met lockdown lijkt nieuwe mutant er nog niet onder te krijgen

De gevreesde coronavariant verspreidt zich in het Verenigd Koninkrijk zo snel dat zelfs een lockdown de R-waarde nog niet onder de één krijgt, vertelde RIVM-directeur Jaap van Dissel vanochtend in de Tweede Kamer. Extra maatregelen lijken ook hier nodig, de situatie is ‘zeer zorgelijk’.

Quote Deze mutant wil je gewoon niet. En als ‘ie al komt, wil je hem zo strak mogelijk onder controle houden RIVM-directeur Jaap van Dissel ,,In Ierland hebben ze regio’s waarbij nu acht tot tien keer meer besmettingen zijn dan in Nederland, je kunt je niet voorstellen hoeveel druk dat gaat geven op de zorg de komende tijd”, zei RIVM-topman Jaap van Dissel bij de briefing in het parlement.



De ontwikkelingen daar zijn ‘redelijk dramatisch’, zei de voorzitter van het OMT bij het tonen van grafieken over de snelle verspreiding van de Britse variant. ,,Deze mutant wil je gewoon niet. En als ‘ie al komt, wil je hem zo strak mogelijk onder controle houden. Je moet je voorbereiden op een toename, eerst geleidelijk en dan exponentieel, zoals in Ierland.”

Avondklok

In Nederland zijn formeel nu bijna honderd gevallen van de Britse versie aangetroffen, maar we moeten er rekening mee houden dat dit virus zich breder en sneller verspreidt. Onderzoek daarnaar loopt nog. Het verlengen en naleven van de maatregelen blijft daardoor belangrijk, herhaalde de RIVM-directeur.

De Nederlandse lockdown duurt tot zeker 9 februari, voor versoepelingen is het te vroeg, ook extra ingrepen liggen op tafel. Een avondklok is een optie, uit contactonderzoek van de GGD blijkt dat mensen elkaar nog blijven opzoeken. ,,Dat zien wij duidelijk als het zwakke punt. Hoe voorkom je dat mensen teveel bij elkaar op bezoek gaan?”

Ook ‘de mobiliteit rond het eigen huis’ kan beperkt worden, stelt Van Dissel. In sommige landen is reizen buiten een straal van een aantal kilometers buiten de eigen woonplaats niet toegestaan.

De RIVM-directeur wil nu niet vooruitlopen op de opties. ,,In het Verenigd Koninkrijk geldt een meer draconische lockdown-maatregel, daar stopt het bij de voordeur. Je mag het huis uit voor boodschappen, om medicijnen te halen.” Het OMT rekent extra acties nu na op verzoek van het kabinet. ,,En ik wil het niet depressiever maken, maar we hebben ook nog de variant uit Zuid-Afrika.”

Groei tijdens lockdown

Zorgwekkend is dat de nieuwe Britse variant al enigszins begon met groeien in een periode met lockdownmaatregelen, toen de andere coronavarianten juist daalde. Na versoepelingen explodeerde de nieuwe variant, daarna volgde begin januari de harde lockdown.

Maar voorlopig ligt de R-waarde nog altijd boven de één in het Verenigd Koninkrijk: ,,Bepaald ongunstig.” Al kan het even duren tot de daling zichtbaar wordt. Nederland kan een voordeel hebben omdat de Britse variant hier nog niet zo breed gezaaid was toen half december de harde lockdown in ging.

‘Riskant’

Snelle heropening van basisscholen is nog ‘te riskant’, maar heropening vanaf 25 januari zou nog kunnen als de omstandigheden gunstig zijn en het onderzoek in Lansingerland af is. Eerdere berichten over grotere risico's voor kinderen worden nu niet gestaafd door de laatste data over de virusvariant uit het Verenigd Koninkrijk, stelt Van Dissel: ,,De variant spreidt sneller over de hele linie, niet alleen bij kinderen. En ook uit de laatste gegevens blijkt dat de kinderen milder ziek worden.”

Als de lockdown-maatregelen net zo effectief blijven en de Britse variant geen verdere voet aan de grond krijgt in Nederland, dan zal de druk op de ziekenhuizen volgens de RIVM-modellen eind februari echt afnemen tot op of onder signaalwaardes – tien IC-opnames per dag, veertig ziekenhuisopnames per dag. Eind maart zou het aantal nieuwe opnames dalen naar drie per dag op de IC. Van Dissel waagt zich niet aan een voorspelling wanneer serieuze versoepelingen mogelijk zijn: ,,Daarvoor is het echt te vroeg en zijn er te veel onzekerheden.”

