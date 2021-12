Van der Weijden gaat voor extreme Elfstedentriatlon: ‘Ben al twee jaar extra aan het trainen’

‘Wat nu?’ dacht Maarten van der Weijden toen hij in 2019 in Leeuwarden aantikte en op die manier als eerste en voorlopig enige Nederlander ooit de Elfstedentocht zwemmend voltooide. ,,Ik heb daar best een tijd over nagedacht. Eerst had ik ideeën om een nog langere afstand te zwemmen. Maar dat was in mijn ogen niet speciaal genoeg. Het is die Elfstedentocht die magisch is, niet het zwemmen an sich. Zo kwam ik uiteindelijk op het idee van een triatlon: de Elfstedentocht zwemmen, fietsen en wandelen, en dat achter elkaar in zes dagen. Mensen die willen, kunnen straks meefietsen of -wandelen.”