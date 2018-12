Van buddy tot hartsvriendin: Door Senem krijgt Shabnam een goede start

Aantal stadsvo­gels in Nederland gehalveerd

0:27 Het gaat niet goed met de stadsvogels in Nederland. Van dertien van de twintig vogels in stedelijk gebied is sinds 1990 de populatie afgenomen. Een van die vogelsoorten, de kuifleeuwerik, is zelfs helemaal uit Nederland verdwenen. De Europese kanarie is hard achteruitgegaan, blijkt uit cijfers van het CBS en Sovon.