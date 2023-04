Van 89 euro naar 9300 euro erfpacht: ‘En dat in tijden van energiecrisis en inflatie’

Stokstaart­je ontsnapte uit dierentuin van een miljonair, maar werd gevangen door Nico (77)

Een harde gil. Die klinkt door de tuin als de echtgenote van Nico Knegt (77) een stokstaartje op zijn achterpootjes ziet staan. Het aalvlugge dier schrikt zich een hoedje en vlucht naar binnen. Wat volgt, is een klopjacht in de keuken. Nico is de jongste niet meer, maar hij weet zijn prooi met een wasmand te vangen. Het dier was ontsnapt uit de particuliere dierentuin van een miljonair uit 's-Gravenzande.