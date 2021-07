Valkenburg hermetisch afgesloten: beveiligers sturen ramptoeristen weg

Het centrum van Valkenburg is sinds vandaag hermetisch afgesloten. Alleen mensen die echt iets te zoeken hebben in het centrum worden toegelaten. De maatregel is bedoeld om ‘pottenkijkers’ te weren. Medewerkers van een beveiligingsbedrijf bewaken de toegangswegen. Ook media mogen alleen nog naar binnen met een duidelijke afspraak.

Volgens mensen ter plaatse vonden de afgelopen dagen een of meerdere incidenten plaats in het stadje aan de Geul, dat vorige week getroffen werd door een grote overstroming. Inwoners van Valkenburg zouden zich ernstig gestoord hebben aan ramptoeristen, die uitgebreid de tijd namen om hun ellende op de gevoelige plaat vast te leggen.

De politie in Limburg zegt dat het nergens echt uit de hand gelopen is, maar dat de beveiligers er ‘uit voorzorg’ staan. ,,Eerst deden politiemensen dat, maar nu het allemaal wat langer duurt is er voor gekozen om een beveiligingsbedrijf in te huren.”

Beveiligers staan bij bouwhekken, die dinsdag in de loop van de dag zijn geplaatst. De hekken zijn met gekleurd plastig ondoorzichtig gemaakt. Wie niet duidelijk kan maken wat hij komt doen, wordt teruggestuurd. Volgens de politie geeft het de mensen in Valkenburg de kans om in alle rust de schade op te nemen, en voor zover mogelijk te repareren.

Er geldt al dagenlang een noodverordening in Valkenburg, mede om ramptoeristen te weren, maar sinds vandaag is de muur dus nog wat hoger opgetrokken.

Handen vol

De problemen in Valkenburg zijn nog steeds erg groot. Bewoners en ondernemers hebben hun handen vol aan het opruimen van het water en alle spullen die daardoor onherstelbaar beschadigd zijn. Her en der liggen langs de straten hele hopen in onbruik geraakte spullen.

Volledig scherm Burgemeester Daan Prevoo (links) van Valkenburg in gesprek met buurtbewoners. © ANP

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg zei maandag tegen dagblad De Limburger dat de schade in zijn gemeente naar zijn inschatting ‘honderden miljoenen euro’s’ bedraagt. Volgens hem zijn er 1500 huizen onder water gelopen. Hij wijst erop dat er 900 ton afval is afgevoerd. „Complete keukens van horecabedrijven, winkelinrichtingen, complete benedenverdiepingen zijn weg. Denk ook aan kademuren, historische bruggen, sportvelden, gemeentelijke gebouwen, sinkholes. Van een flatgebouw vraag ik me af of sloop en nieuwbouw niet goedkoper is dan herbouw.”

Woonruimte

De gemeente in Zuid-Limburg heeft gisteren een oproep gedaan aan inwoners om woonruimte beschikbaar te stellen voor mensen die langere tijd hun woning niet in kunnen. De gemeente heeft nu voor tien huishoudens een hotel geregeld, maar zoekt voor hen een oplossing voor de iets langere termijn. Ook mensen die nu tijdelijk bij familie of vrienden slapen kunnen zich hiervoor bij de gemeente melden.

Het Rode Kruis stuurde gisteren een team van twaalf vrijwilligers het centrum van Valkenburg in om bewoners en ondernemers die daar behoefte aan hadden te ondersteunen bij het opruimen van hun hoogwaterschade.

Volledig scherm De brandweer en het leger helpen met de evacuatie van mensen uit hun woningen en verpleeghuizen in Valkenburg door de wateroverlast in Zuid-Limburg. © Arie Kievit

