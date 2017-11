Val lijkt meest waarschijnlijke oorzaak voor dood Sofie (27)

De Amsterdamse politie denkt bij de raadselachtige dood van de 27-jarige filmmaakster Sofie Kerklaan uit Amsterdam nog het meest in de richting van een val. De geboren Delftse werd zaterdagnacht zéér zwaar gewond gevonden op de stoep onder haar appartement aan het Djakartaterras in Amsterdam. Reanimatie mocht niet meer baten.

,,De politie onderzoekt nu drie scenario's: een ongeluk, zelfmoord of een misdrijf,'' zegt woordvoerder Leo Dortland. Alle omstandigheden bij elkaar opgeteld lijkt een noodlottig ongeval het meest waarschijnlijk, maar technisch onderzoek geeft aan dat de andere twee scenario's nog niet kunnen worden uitgesloten. Voor zover bekend is er niets van Sofie gestolen en waren er geen noemenswaardige problemen in haar privéleven.

Huisgenoten

De 27-jarige Sofie, die werd geboren in Delft en opgroeide in De Lier, werd zaterdagnacht om kwart voor drie zwaargewond gevonden voor haar appartement in Amsterdam-Oost gevonden. Ze woonde daar met twee huisgenoten. Die zijn door de politie gehoord, maar er is geen reden om aan te nemen dat ze iets met Sofies dood te maken hebben.

Haar vrienden zijn geschokt. Michiel Klaassen, een oud-huisgenoot van Sofie, schreef gisteren een emotionele blog op zijn website. Klaassen, die inmiddels in New York woont waar hij werkt voor RTL Nieuws, woonde een tijd lang met Sofie in het appartement, dichtbij het Amsterdamse station Muiderpoort.

Geld

Klaassen noemde Sofie de 'opperhippie van het huis'. En: 'Ze was de gangmaker in het huis met een 'lach die nooit van haar gezicht was af te krijgen. Geld interesseerde haar niet en ze deed waar ze zin in had,' schrijft hij.